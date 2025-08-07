NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

De “patética y ridícula” tildó el régimen venezolano la nueva recompensa ofrecida por EE. UU. para capturar a Maduro

agosto 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Yván Gil y Nicolás Maduro (EFE)
Así lo dijo el canciller Yván Gil en un mensaje en Telegram en el que aseveró que es “una desesperada distracción de sus propias miserias”.

Venezuela tachó de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida este jueves por Estados Unidos por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en Telegram. "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", añadió.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

"Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro", escribió Bondi.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de "narcotráfico" y "corrupción".

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización "terrorista" global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

