NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

“Maduro DEBE ser llevado ante la justicia”: Marco Rubio y más reacciones tras el aumento de la recompensa por la captura del líder del régimen venezolano

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Fotos: EFE
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dobló la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

"Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro", dijo Bondi en un video difundido por X.

Esta decisión de doblar la recompensa, pues la administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de "narcotráfico" y "corrupción", ha generado reacciones por parte de diferentes políticos estadounidenses.

“El Departamento de Estado y el de Justicia Aumentan la recompensa por la captura del dictador Nicolás Maduro a 50 millones de dólares por violar las leyes antinarcóticos de Estados Unidos. Maduro es el líder del despiadado Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro DEBE ser llevado ante la justicia”, escribió Marco Rubio en su cuenta de X.

Maduro no es un presidente, es una peligrosa amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es el cabecilla del narco-terrorista Cartel de los Soles y el jefe de Tren de Aragua, que inundó nuestras calles con fentanilo, traficó mujeres y niños, y exportó violencia por todo el hemisferio. Gracias a la Administración Trump, el Departamento de Justicia, el Tesoro y el Departamento de Estado han expuesto su imperio criminal y aumentado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. Nunca se negocia con terroristas, este es un mensaje claro: los días de Maduro están contados”, aseveró la congresista María Elvira Salazar.

“$50 millones de recompensa al que nos ayude a capturar al dictador criminal Nicolás Maduro. Hay que acabar con este asesino, el verdugo de la nación venezolana. Les queda poco”, señaló el representante Carlos Gimenez.

Esta decisión demuestra nuestro firme compromiso con la justicia y el estado de derecho al hacer rendir cuentas a esbirros narcodictadores como Nicolás Maduro, responsable de crímenes atroces como cabecilla del grupo criminal y terrorista, el cartel de los Soles, así como por sus vínculos con pandillas salvajes como el Tren de Aragua, que representan una amenaza directa a la paz y la seguridad de Estados Unidos”, puntualizó el congresista Mario Díaz Balart.

Otros que también reaccionaron al aumento de la recompensa para dar con la captura de Nicolás Maduro fueron los funcionarios del régimen, quienescalificaron esto como algo “patético y ridículo”.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en Telegram. "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", añadió.

