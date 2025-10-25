NTN24
Récord histórico en la concentración de CO2

octubre 25, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Investigadores de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han alertado sobre un aumento sin precedentes en la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera global. Entre 2023 y 2024, la concentración media de CO2 aumentó en 3,5 partes por millón, el mayor incremento registrado hasta la fecha. Este fenómeno está vinculado a las actividades humanas, el aumento de incendios forestales y la pérdida de ecosistemas naturales.

El CO2, junto con otros gases de efecto invernadero, atrapa el calor en la atmósfera, lo que provoca un sobrecalentamiento global y agrava fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías y tormentas más intensas.

En una entrevista exclusiva con Clic Verde de NTN24, la Dra. Oksana Tarasova, Oficial Científica Superior del Departamento de Infraestructura de la OMM, explicó que este aumento en la concentración de CO2 no solo es una consecuencia de las emisiones humanas, sino también de variaciones climáticas naturales.

"Las emisiones humanas son la principal fuente de CO2, pero fenómenos como El Niño pueden acelerar el aumento de la concentración de gases, durante estos años, se suprimen procesos naturales que ayudan a absorber el CO2", afirmó la experta.

Además, la Dra. Tarasova destacó que la pérdida de capacidad de absorción de CO2 por parte de los ecosistemas es una de las principales preocupaciones. "Cuando los ecosistemas, como los bosques tropicales, se ven estresados por la falta de agua o el calor extremo, su capacidad de fotosíntesis disminuye, lo que significa que ya no pueden absorber tanto CO2. De hecho, estos bosques empiezan a liberar CO2, contribuyendo aún más al problema", señaló.

La experta también indicó que "hay muchas tecnologías renovables disponibles que permiten generar electricidad sin depender de combustibles fósiles, además, estrategias de agricultura inteligente y una mejor gestión forestal pueden reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero".

La OMM ha reiterado su llamado urgente a reducir las emisiones de CO2, no solo para frenar el cambio climático, sino también para proteger la salud humana y asegurar la estabilidad económica mundial.

