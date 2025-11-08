NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Cumbre de la Celac

CELAC y UE se reúnen en el Caribe en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump

noviembre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
CELAC y UE celebran en Santa Marta su IV Cumbre - Foto EFE
Los temas oficiales de la cita son el comercio, la transición ecológica, el crimen transnacional y la seguridad regional.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) celebran el domingo y el lunes en Colombia una cumbre marcada por los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

A la fecha, los ataques ordenados por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental que según Washington transportan drogas hacia Estados Unidos, dejan ya unos 70 muertos.

El anfitrión de la cita entre la CELAC y la UE será el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuyo gobierno atraviesa el período de mayor crisis con Trump, al que acusa de "ejecuciones extrajudiciales" en la región y quien, en contraparte, lo considera un "matón" y "líder del narcotráfico".

El asunto dominará la agenda de la cumbre en la ciudad de Santa Marta, ubicada precisamente en el Caribe al norte de Colombia.

Los temas oficiales de la cita son el comercio, la transición ecológica, el crimen transnacional y la seguridad regional. Pero expertos consideran que una discusión entre las dos regiones sin tener en cuenta el tema del despliegue militar estadounidense sería "como tener un elefante permanente en el salón".

Entretanto, Petro, que presidirá la cumbre, así como otros líderes de Latinoamérica, rechazan el accionar de Washington.

La incursión militar estadounidense en aguas regionales aumentó la presión sobre el régimen venezolano, que contempla los ataques cerca de sus costas como una excusa para derrocar del poder a Nicolás Maduro, al que Washington y otros gobiernos no reconocen tras su cuestionada reelección del año pasado y su proceder ilegítimo en el país.

En particular, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró contrario a cualquier posibilidad de "invasión terrestre" en Venezuela.

Lula, quien será uno de los líderes presentes en Santa Marta, opinó que Estados Unidos podría "intentar ayudar" a los países en su combate al narcotráfico "en lugar de intentar dispararles" y se ofreció a mediar en el conflicto.

Petro, por su parte, acusó el jueves a Trump de estar detrás de una "invasión real al Caribe" y rechazó que el republicano lo señale sin pruebas de ser un "líder del narcotráfico".

América Latina y la Unión Europea tienen lazos de larga data. Son socios comerciales que intercambian tecnología desde Europa y materias primas desde el continente americano.

De los 33 miembros de la CELAC y los 27 de la Unión Europea solo asistirán una docena de jefes de Estado y Gobierno, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, o el del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario colombiano denunció presiones de Washington para que líderes caribeños no acudan a la cumbre CELAC-UE.

"Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre CELAC/Europa fracase", escribió Petro el lunes en X.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su viaje a último momento por falta de participación internacional, según un funcionario europeo.

Semanas antes se conoció la suspensión de la Cumbre de las Américas en República Dominicana en diciembre, según los organizadores por la "situación en la región" de la ofensiva estadounidense contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles que la Casa Blanca asegura es una organización terrorista encabezada por Maduro.

Se espera que la cumbre de Santa Marta termine el lunes con una declaración final no vinculante.

