NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Lunes, 13 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen alardea la inauguración de una peluquería en Miraflores y los venezolanos reaccionan indignados

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Palacio de Miraflores / Foto: AVN
La imagen despertó todo tipo de comentarios sobre la urgencia que tienen la inauguración de otras obras, como el rescate de todos los hospitales.

"Ahora sí, muchachas, lleguen con las uñas arregladas": dice el vocero de la recién inaugurada peluquería en la casa presidencial de Venezuela, Miraflores, en el video colgado en la propia cuenta del ministerio del Despacho de la Presidencia.

o

Aníbal Coronado, jefe del Despacho, se pasea por la sala recién inaugurada y confirma los horarios que tendrá para atender a los trabajadores.

La imagen despertó todo tipo de comentarios sobre la urgencia que tienen la inauguración de otras obras, como el rescate de todos los hospitales públicos donde los pacientes deben llevar los insumos más elementales para ser atendidos.

o

"Este #10oct en nombre de nuestro presidente obrero @nicolasmaduro, hemos inaugurado un hermoso espacio para nuestros trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Despacho de la Presidencia. ¡El Salón de Belleza Miraflores ! Seguimos trabajando para llevarles la mayor suma de felicidad posible a cada uno de ustedes, agradeciendo su labor y don de servicio incansable! Gracias a todos por su entrega infinita!
Sigamos venciendo!", escribió en su post el ministro.

La apertura de este "negocio", cuyos precios no se conocen aún, contrasta con el cierre de otros que cada semana se evidencian en todo el país, en gran parte por la asfixia que representa el ente recaudador, Seniat.

Mientras tanto muchos empleados públicos y trabajadores venezolanos intentan sobrevivir a una economía fuera de control en la que el salario mínimo de 130 bolívares equivale a 0,66 dólares, que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 100 dólares, dependiendo del cargo en la tabla salarial mientras la moneda nacional diariamente pierde 1% de su valor y la inflación asfixia a los ciudadanos.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Chavismo

Palacio de Miraflores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en septiembre - Foto AFP
Departamento del Tesoro

Estados Unidos anuncia financiamiento de 20.000 millones de dólares para Argentina y así reaccionó Javier Milei

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Real Oviedo vs. Barcelona - Foto AFP
Salomón Rondón

"Ni siquiera le sacaron tarjeta amarilla": el escandaloso pisotón que recibió Salomón Rondón contra el Barcelona

Javier Milei y Donald Trump en septiembre - Foto AFP
Departamento del Tesoro

Estados Unidos anuncia financiamiento de 20.000 millones de dólares para Argentina y así reaccionó Javier Milei

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Filtran la que sería una de las camisetas de la selección Colombia para el Mundial 2026 y las reacciones no se hacen esperar: "El que diseña las camisetas nos odia"

Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cumple un año de gobierno: avances, desafíos y estrategias de seguridad

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda