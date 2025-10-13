Régimen alardea la inauguración de una peluquería en Miraflores y los venezolanos reaccionan indignados

"Ahora sí, muchachas, lleguen con las uñas arregladas": dice el vocero de la recién inaugurada peluquería en la casa presidencial de Venezuela, Miraflores, en el video colgado en la propia cuenta del ministerio del Despacho de la Presidencia.

Aníbal Coronado, jefe del Despacho, se pasea por la sala recién inaugurada y confirma los horarios que tendrá para atender a los trabajadores.

La imagen despertó todo tipo de comentarios sobre la urgencia que tienen la inauguración de otras obras, como el rescate de todos los hospitales públicos donde los pacientes deben llevar los insumos más elementales para ser atendidos.

"Este #10oct en nombre de nuestro presidente obrero @nicolasmaduro, hemos inaugurado un hermoso espacio para nuestros trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Despacho de la Presidencia. ¡El Salón de Belleza Miraflores ! Seguimos trabajando para llevarles la mayor suma de felicidad posible a cada uno de ustedes, agradeciendo su labor y don de servicio incansable! Gracias a todos por su entrega infinita!

Sigamos venciendo!", escribió en su post el ministro.

La apertura de este "negocio", cuyos precios no se conocen aún, contrasta con el cierre de otros que cada semana se evidencian en todo el país, en gran parte por la asfixia que representa el ente recaudador, Seniat.

Mientras tanto muchos empleados públicos y trabajadores venezolanos intentan sobrevivir a una economía fuera de control en la que el salario mínimo de 130 bolívares equivale a 0,66 dólares, que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 100 dólares, dependiendo del cargo en la tabla salarial mientras la moneda nacional diariamente pierde 1% de su valor y la inflación asfixia a los ciudadanos.