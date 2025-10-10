Dólar en Venezuela mantiene incremento diario de 1% y se acerca a los 200 bolívares

Con un patrón de crecimiento diario de 1%, el precio del dólar en Venezuela sigue en acenso y cierra la semana en 193,30 bolívares según el promedio publicado por el Banco Central de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Dólar BCV cierra otra semana en alza: así fue el repunte registrado en apenas cinco días o

Por su parte, el euro fue cotizado en 223,64 bolívares, una moneda que cada vez gana mayor espacio en el mercado nacional al ser la divisa de mayor valor oficial en el país.

La brecha entre el dólar y el euro propicia que un gran número de comercios fijen sus precios a la moneda europea para evitar pérdidas.

Mientras crecen las tensiones políticas en el país, los venezolanos también sortean día a día la economía maltrecha que reina en chavismo.

VEA TAMBIÉN El dólar oficial remontó a 171,84 bolívares y el euro superó los 200 Bs. o

Según explicaciones de economistas y portales especializados como Banca y Negocios, "la cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras".

El viernes pasado, las operaciones del dólar cerraron en 183,13 y para este viernes ya se acerca a los 200 bolívares.