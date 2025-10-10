NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene incremento diario de 1% y se acerca a los 200 bolívares

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de dólares (EFE)
Mientras crecen las tensiones políticas en el país, los venezolanos también sortean día a día la economía maltrecha que reina en chavismo.

Con un patrón de crecimiento diario de 1%, el precio del dólar en Venezuela sigue en acenso y cierra la semana en 193,30 bolívares según el promedio publicado por el Banco Central de Venezuela.

Por su parte, el euro fue cotizado en 223,64 bolívares, una moneda que cada vez gana mayor espacio en el mercado nacional al ser la divisa de mayor valor oficial en el país.

La brecha entre el dólar y el euro propicia que un gran número de comercios fijen sus precios a la moneda europea para evitar pérdidas.

Según explicaciones de economistas y portales especializados como Banca y Negocios, "la cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras".

El viernes pasado, las operaciones del dólar cerraron en 183,13 y para este viernes ya se acerca a los 200 bolívares.

María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington / FOTO: EFE
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Gabinete de la administración Trump - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

