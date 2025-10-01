NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Inflación en Venezuela

Inflación y devaluación: la verdadera guerra que libran los venezolanos a diario

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Inflación en Venezuela / Foto AVN
Inflación en Venezuela / Foto AVN
El FMI proyecta para Venezuela la inflación más alta del mundo.

Buques de guerra estadounidenses en el Caribe amenazan al gobierno de Nicolás Maduro. Pero para muchos venezolanos, los enemigos verdaderos en la vida diaria son la devaluación del bolívar y la inflación, que se dispararon.

o

El bolívar cayó más del 70% frente al dólar en el año.

La brutal desvalorización de la moneda venezolana, tanto en el mercado oficial como en el paralelo, asfixia a una economía dolarizada que depende del petróleo y de las importaciones.

La atención de Maduro está centrada en el Caribe sur, donde Estados Unidos desplegó una flota naval con el argumento de combatir el narcotráfico. El presidente venezolano estima que Washington busca invadir el país para propiciar un cambio de régimen político.

Es un tema también central en la conversación del venezolano de a pie, aunque llegar a fin de mes es la prioridad absoluta.

Yubiris Reyes Velásquez, una profesora jubilada, recibe una pensión en bolívares equivalente a unos 120 dólares mensuales.

o

"Tenemos oficialmente la moneda, el bolívar, pero los precios están fijados en dólares, que aumenta a diario. Es imposible cubrir las necesidades básicas", dijo a la AFP esta profesional que vende dulces para complementar sus ingresos.

El dólar paralelo rige casi todas las transacciones entre quienes compran o venden. En el mercado oficial el billete verde se cotiza a 178 bolívares, pero en el negro está a cerca de 300, un 73% más.

El gobierno logró contener el tipo de cambio hasta 2024 para frenar la inflación. Pero ya este año no pudo mantener el anclaje y el FMI proyecta para fin de año una inflación de 254%, la mayor del mundo.

Maduro destaca la "gran capacidad de compra del pueblo venezolano" y asegura que "la economía real crece a ritmo de 9%".

Ordenó anticipar la Navidad a partir del 1 de octubre. Atribuye los problemas a otra "guerra" con Estados Unidos de tipo "económica, comercial, monetaria y financiera".

"Estamos sumidos en una crisis política, económica, y nadie habla de eso. El dólar sigue subiendo. Está a 170. Vas a un hospital y tienes que llevarle hasta los guantes a los doctores", apunta el obrero Freddy Molina, de 47 años.

o

Hoy la mayor presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Maduro no viene desde el mar, sino de sanciones, aplicadas con el argumento de castigar violaciones a los derechos humanos y atentados contra la democracia.

Petroleras extranjeras necesitan licencias de Washington para asociarse a la debilitada estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), mientras el país está sediento de capitales para producir más crudo, aumentar exportaciones y atraer más divisas oficiales.

Pero Maduro -acusado de fraude electoral- no tiene el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región, lo que dificulta facturar exportaciones petroleras del Estado, o atraer inversiones masivas de empresas occidentales.

Y como Trump reforzó esas sanciones, hay menos dólares en el sistema, según operadores.

El petróleo, sin embargo, mantiene a flote la economía.

o

"El ingreso petrolero nacional por exportaciones creció en agosto. El volumen de producción y exportaciones se mantiene a niveles no vistos desde el 2019", explicó el economista Daniel Barráez, coordinador de un informe del Programa de la ONU para el Desarrollo, que prevé un "robusto" crecimiento económico del 5,3% este año.

Según la OPEP, Venezuela produjo 936.000 barriles por día (bpd) en agosto, contra 867.000 bpd en diciembre de 2024, a pesar de las sanciones.

- Una economía precaria -

La brecha cambiaria es el segundo mayor problema para las empresas, después de los altos impuestos, según la asociación industrial Conindustria.

En las tiendas, los precios finales en bolívares se calculan al dólar paralelo, pero se exhiben a tasa oficial, con brecha incluida. Más gasolina para la inflación.

La gente iba a los bancos a cambiar sus bolívares a divisas, pero se secó la oferta. "Entonces acuden al mercado paralelo, lo que presiona la tasa al alza", explica un operador que pidió el anonimato.

El gobierno niega que exista ese mercado paralelo y ha encarcelado a personas por difundir precios o cobrar a "la tasa criminal" paralela.

Pero en aplicaciones permitidas por el gobierno, como Kontigo y Crixto, que operan con "monedas estables" y criptomonedas, el dólar paralelo se vendía el lunes a unos 288 bolívares.

"La gente trata de protegerse en dólares porque sabe que los bolívares son papel de (el juego de mesa) Monopolio y mañana no van a valer nada", resume el economista José Manuel Puente, profesor de la universidad IE de España, quien anticipa un alza de la pobreza.

 

 

 

Temas relacionados:

Inflación en Venezuela

Devaluación

Dólar en Venezuela

Navidad

Ejercicios militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Economía

Ver más
TikTok - AFP
TikTok

Estas son las empresas de EE. UU. que serían las propietarias de TikTok si se llega a un acuerdo en la reunión entre Trump y Xi

Dólares / FOTO: EFE
Precio del dólar en Venezuela

El dólar oficial remontó a 171,84 bolívares y el euro superó los 200 Bs.

Dólar y peso argentino (Canva)
Argentina

Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

"Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad": Petro hace polémico llamado en Nueva York

Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Colombia

Alcalde Carlos Galán confirma financiamiento de 5,7 billones de pesos para terminar el Metro de Bogotá y promete la llegada de más trenes este año

Festejos tras la jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial de 2026 - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

País sudamericano decreta día feriado tras clasificar al Mundial de 2026: "Una campaña épica que ha inspirado a toda la población"

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia": 'Bocha' Batista revela detalles de lo que se vivió en el entretiempo del partido de La Vinotinto ante Colombia por Eliminatorias

Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

TikTok - AFP
TikTok

Estas son las empresas de EE. UU. que serían las propietarias de TikTok si se llega a un acuerdo en la reunión entre Trump y Xi

Nicki Nicole y Lamine Yamal - EFE
Celebridades

La cantante argentina Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con el jugador del Barcelona, Lamine Yamal: "¡Estoy muy enamorada!"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda