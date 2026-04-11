Un gigante de 20 metros: el dinosaurio hallado en Brasil que conecta continentes

Un equipo de científicos identificó una nueva especie de dinosaurio de cuello largo, bautizada como Dasosaurus tocantinensis, considerada una de las más grandes encontradas en Brasil.

Sus restos fósiles, hallados durante obras en el estado de Maranhão, permitieron estimar que el animal alcanzaba cerca de 20 metros de longitud.

El hallazgo, incluye piezas clave como un fémur de aproximadamente 1,5 metros, que fue determinante para calcular su tamaño. Los investigadores señalaron que inicialmente se pensó que los restos correspondían a otro tipo de animal, pero los análisis confirmaron su origen prehistórico.

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Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es su parentesco con Garumbatitan morellensis, una especie encontrada en España. Esta relación sugiere que ambos dinosaurios pertenecían a un mismo linaje que se dispersó entre continentes cuando aún estaban conectados.

Según los científicos, este vínculo refuerza la hipótesis de que América del Sur, África y Europa estuvieron unidas por rutas terrestres hace más de 100 millones de años, lo que permitió la migración de grandes especies.

Además de su tamaño, el descubrimiento aporta información clave sobre la evolución de los saurópodos, un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo que dominaron amplias regiones del planeta durante el período Cretácico.