El médico especialista Marcos Petro explica cómo elegir un cirujano plástico seguro y confiable en Colombia

La cirugía estética es una de las prácticas médicas con mayor crecimiento en Colombia, pero también una de las que más riesgos presenta cuando se realiza en manos equivocadas.

Frente al aumento de procedimientos clandestinos, el reconocido cirujano plástico Marcos Petro comparte recomendaciones clave para que los pacientes puedan elegir un especialista certificado y proteger su salud.

El experto advierte que una decisión mal informada puede generar consecuencias graves e incluso irreversibles. Por ello, el primer paso siempre debe ser verificar la certificación del profesional.

Todo cirujano plástico debe contar con una especialización formal en cirugía plástica, estética y reconstructiva, además de estar inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), información que puede consultarse fácilmente en línea.

Otro aspecto fundamental es el lugar donde se realiza el procedimiento. Petro enfatiza que las cirugías deben practicarse únicamente en clínicas u hospitales habilitados, que cuenten con quirófanos certificados, anestesiólogos y protocolos de emergencia.

“Los procedimientos en apartamentos, spas o lugares improvisados representan un riesgo serio para la vida del paciente”, señala.

El especialista también recomienda desconfiar de precios excesivamente bajos, una de las estrategias más comunes de la cirugía ilegal.

“Cuando una oferta está muy por debajo del valor real del mercado, generalmente se está sacrificando seguridad, materiales o experiencia médica”, explica.

Finalmente, destaca la importancia de una consulta médica previa completa, donde se evalúen antecedentes, expectativas y posibles riesgos. Un cirujano responsable informa con claridad y nunca promete resultados irreales.

Para Petro, la información es la mejor herramienta de prevención. Elegir bien no solo garantiza mejores resultados estéticos, sino que puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y una complicación grave. En cirugía plástica, la prioridad siempre debe ser la salud.