Con el nombre de Venezuela estampado: así posó reconocida artista colombiana desde famoso lugar de la nación caribeña que la cautivó

La actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón recientemente hizo parte de la nómina de artistas que participaron durante la más reciente edición del ‘Saca Pecho Fest 2026’, un festival musical que se llevó a cabo durante el 2 y 3 de abril, en la Playa El Agua, Isla de Margarita, en Venezuela.

En su visita a territorio venezolano, Rendón aprovechó la oportunidad para disfrutar junto a su pareja Mike Bahía y su pequeño hijo Kai de las maravillas de la isla, la cual en repetidas ocasiones dejó ver que la cautivó al punto de no quererse ir de este majestuoso lugar.

Por medio de sus redes sociales, la artista caleña compartió un carrusel de fotografías en las que se le ve posando en la Isla de Margarita sola y junto a su hijo con una camiseta que tiene estampado el nombre de Venezuela.

En el mensaje que acompaña la publicación, Greeicy Rendón dejó ver lo cautivada que se fue de este, uno de los lugares más lindos de la nación caribeña.

"Me fui enamorada de la isla. Gracias”, manifestó la cantante colombiana por medio de su cuenta de Instagram.

La artista caleña dejó ver, tras su visita a la isla de Margarita, lo cautivada que se fue de este maravilloso lugar, y destacó la calidad humana de su población. Comprendió de esta manera el relato de muchas personas, las cuales manifestaban que, tras su visita de vacaciones, muchos decidieron quedarse y convertir este sitio en su hogar.

VEA TAMBIÉN Orgullo colombiano en el Festival Coachella 2026: Morat ya tiene fechas y horas de las que serán dos presentaciones históricas o

Días atrás, Greeicy Rendón, por medio de su cuenta en TikTok, destacó la belleza natural de la isla Margarita y la amabilidad y generosidad de su gente.

“Su gente me encanta, me quedo con la alegría de la gente, con la manera tan bonita que sentí, genuino, como desde el fondo de sus corazones”, expresó la cantante.

Tras estas palabras de despedida de la artista caleña de la isla Margarita, los internautas reaccionaron con mensajes como “Caíste en la trampa de la bella Margarita, querida Greeicy; una vez que la descubres, ¡es difícil irte!”, “Margarita es calma, energía, hogar y familia. “Margarita lo es todo”, “¡El don que tiene la isla! “El que llega no se quiere ir”, “Una isla que te reinicia sin pedir permiso. “Donde todo se siente distinto”, “Margarita es la isla en la que todo el mundo quiere quedarse”.

La cantante colombiana participó en el 'Saca Pecho Fest' junto a Mike Bahía y otros artistas de talla como Farruko, Oscarcito y Adso, quienes hicieron presencia en la edición 2026 de este festival musical.