Miércoles, 15 de octubre de 2025
Despliegue militar

Régimen de Maduro militariza Caracas y Miranda: Diosdado advierte que hay 522 cámaras observando

octubre 15, 2025
Por: Maryorin Méndez
Como se ha hecho costumbre, el anuncio es "sorpresivo" en dos o tres estados; Maduro envía un audio y Cabello sale en televisión.

Este miércoles, 15 de septiembre, Nicolás Maduro anunció a través de un audio emitido por sus redes y el canal del Estado, VTV, la activación de los ejercicios militares en Caracas y Miranda.

El llamado Operativo Independencia 200 se ha desplegado de manera interdiaria en dos o tres estados, como respuesta a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que Trump responsabiliza a Maduro.

Maduro insiste en que seguirá "ganando la paz y resguardando al pueblo". "Estamos activando la zona de defensa integral de Caracas y la zona de defensa integral Miranda (…) para defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados, comunidades y a nuestro pueblo, para seguir ganando la paz".

Entre Caracas y Miranda hay una población de casi 7 millones de habitantes que son vigilados a través de cámaras, según Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen, quien salió vestido de militar con un arma en la mano.

Cabello visitó las oficinas del Sistema Ven 911 del estado Miranda para "comprobar el funcionamiento".

Dijo que solo en Miranda hay 522 cámaras instaladas, las cuales son supervisadas por un personal que también se encarga de recibir las llamadas, a través del VEN 911, sobre cualquier reporte de alguna circunstancia que se presente en las comunidades.

"Hay 522 cámaras instaladas y ellos (los funcionarios) están aquí como un refuerzo a las cámaras, porque ellos son los que reciben los reportes, la llamada y, de repente, hay un tema de urgencia médica, llaman a Protección Civil, llaman al hospital más cercano, a los bomberos; o si hay una situación de delincuencia, llaman al organismo de seguridad más cercano; casos que la misma comunidad reporta son atendidos casi de manera inmediata", dijo.

"Hemos crecido la capacidad que teníamos (…) casi 20 veces, en siete meses, pero vamos a seguir creciendo (…) hoy día tenemos cubierta buena parte del estado".

Un día antes, la administración Trump había informado de la destrucción de otra "narcolancha" en aguas del Caribe.

