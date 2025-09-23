Piden al papa León XIV que interceda por la liberación de los presos políticos venezolanos

A través de una carta abierta el Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) pidió este lunes al papa León XIV interceder para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

El el marco de la próxima canonización de los primeros santos venezolanos, Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los activistas, familiares y amigos de los presos políticos piden al Vaticano solidaridad por quienes están injustamente tras las rejas.

Confían en que este evento espiritual pueda "ser un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación" y que los presos políticos lo puedan vivir "en libertad".

"Celebrar el jubileo de la esperanza y la canonización sin presos políticos sería un gesto de inmensa voluntad y un paso histórico hacia la paz", aseguran en la carta.

"Nuestra petición, con respeto y fe, es que este acto de esperanza que representa la canonización sea también una oportunidad para la libertad, el reencuentro y la justicia. Pedimos al Santo Padre que interceda para que ningún venezolano viva esta fecha histórica tras barrotes injustos".

La activista Andreína Baduel, integrante del Clippve, explicó que esta carta forma parte de las acciones que prevén llevar a cabo en las próximas semanas.

Este martes la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que decenas de presos políticos del régimen de Maduro permanecen aislados desde haces semanas, meses e incluso más de un año, por lo que piden a la comunidad internacional no escatimar esfuerzos para lograr su liberación.

"Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela", afirmó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en una nota de prensa.