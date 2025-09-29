NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Migración

Reino Unido planea endurecer requisitos para el acceso de los migrantes a la residencia permanente: en esto consiste el proyecto

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Protestas al frente de hoteles que albergan a personas asiladas en Reino Unido - Foto: EFE
La lucha contra la inmigración es una de las prioridades del primer ministro del Reino Unido que llegó a Downing Street hace quince meses.

El gobierno laborista anunció este lunes que planea endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente en el Reino Unido, durante el congreso anual del partido, donde preocupa el ascenso de la formación de extrema derecha Reform UK.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, detalló su propuesta ante los militantes del Partido Laborista reunidos en Liverpool, la última de una serie de medidas anunciadas por el gobierno de Keir Starmer con el fin de reducir la inmigración en el país.

"Sin control, no podremos tener las condiciones en las que nuestro país pueda ser abierto, tolerante y generoso", declaró la ministra.

"Debes ganarte el derecho a establecerte en este país para siempre", añadió.

La lucha contra la inmigración es una de las prioridades del primer ministro, que llegó a Downing Street hace quince meses, pero al que parece irle mal en las encuestas.

Según el proyecto del gobierno, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular a Reino Unido deberán contar con un empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar con un nivel alto de inglés, no recibir ayudas sociales y realizar voluntariado a nivel local.

Actualmente, las personas que, entre otras cosas, han trabajado cinco años en el Reino Unido, pueden solicitar un permiso de residencia permanente, obteniendo el derecho a vivir en el lugar, trabajar y recibir ayudas.

Este anuncio llega pocos días después de que la formación de extrema derecha Reform UK, que lidera con comodidad las encuestas, prometiera eliminar el permiso de residencia permanente si llega al poder.

El partido de Nigel Farage también quiere obligar a los migrantes, incluidos aquellos ya regularizados, a solicitar un visado cada cinco años.

El domingo, Keir Starmer atacó a Reform UK, calificando el proyecto del partido de extrema derecha de "inmoral" y "racista".

En su discurso del lunes, Shabana Mahmood, cuya familia procede de Pakistán, fustigó el auge de un "etnonacionalismo" en el Reino Unido y denunció las "falsas promesas" de Nigel Farage.

La ministra llamó a luchar "por un Reino Unido más grande y no por una Inglaterra encogida", en referencia a las manifestaciones contra los inmigrantes que se han extendido por el país.

Pero Mahmood también consideró que es necesario "comprender por qué algunos piensan que este país no funciona".

El ejecutivo laborista multiplica las medidas para luchar contra la inmigración regular e irregular.

Por ejemplo, ya anunció que planea elevar el nivel educativo exigido para obtener un visado de trabajo y que aumentará de cinco a diez años de estancia en el país el tiempo necesario para obtener un permiso de residencia permanente.

El año pasado, 163.000 personas obtuvieron un permiso de residencia permanente, una cifra que aumentó un 35% respecto al año anterior.

Desde principios de año, más de 33.000 migrantes han llegado a las costas británicas en embarcaciones precarias, cruzando el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra y Francia. Solo el sábado, 895 personas arribaron al Reino Unido, incluyendo 125 en un solo barco, algo nunca visto.

Un total de 27 personas han muerto desde principios de año intentando la travesía del Canal de la Mancha, según datos recopilados a partir de fuentes oficiales.

