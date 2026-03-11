NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace - Foto: EFE
Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace - Foto: EFE
Crystal Palace

"Está trabajando arduamente": técnico del Crystal Palace habló sobre la lesión de Daniel Muñoz

marzo 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Glasner, de Crystal Palace, entrega un balance alentador en cuanto al estado médico de los futbolistas colombianos.

Este miércoles, el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, se refirió al estado físico del futbolista colombiano Daniel Muñoz, quien padeció una leve lesión en su hombro derecho en el juego de su equipo ante el Tottenham por la fecha 29 de la Premier League.

Previo al juego por los octavos de final de la Conference League, entre las ‘Águilas’ y el AEK Lanarca, el entrenador dio buenas noticias sobre el lateral cafetero, quien avanza positivamente en la recuperación de su lesión.

Según Glasner, el defensor viene trabajando de la mano del cuerpo médico del club con la intención de estar en óptimas condiciones para el encuentro ante el Leeds el próximo domingo por la fecha 30 de la Premier League.

“Daniel Muñoz se perderá este partido. Se encuentra trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds”, dijo el técnico del Crystal Palace.

Oliver Glasner también se refirió al actual estado físico del mediocampista colombiano Jefferson Lerma, quien también viene recuperándose de la lesión de tendón que sufrió el pasado 19 de febrero.

o

“Lerma ya estuvo en la convocatoria contra el Tottenham, pero le descansó Está bien", señaló el técnico.

Teniendo en cuenta esto, el mediocampista podría sumar un par de minutos en el juego de este jueves en la Conference League.

En ese sentido, el técnico de Crystal Palace entrega un balance alentador en cuanto al estado médico de los futbolistas colombianos, quienes, de no presentar novedad en sus recuperaciones y regreso a las canchas, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, podría tenerlos en cuenta para los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo.

¿Cuándo juega el Crystal Palace?

Este jueves 12 de marzo, el conjunto de las ‘Águilas’ se medirá ante el AEK Lanarca en el juego de ida por los octavos de final de la Conference League. Encuentro en el cual los dirigidos por Oliver Glasner, con el acompañamiento de su afición, esperan sacar ventaja.

Temas relacionados:

Crystal Palace

Daniel Muñoz

Futbolistas

Colombianos

Premier League

Conference League

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si vuelven van a tener unas represalias muy grandes, se les pegará un tiro en cualquier momento por cualquier motivo en las calles de Irán”: la dramática situación de las jugadoras de la selección femenina iraní

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela en juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

Piden rescindir el contrato de jugador de la Vinotinto por sumarse tarde a su equipo y llegar con una grave lesión

Tenista alemán, Daniel Altmaier | Foto: EFE
Tenis

Surrealista: reconocido tenista estuvo a punto de ganar el partido, pero su grito le arrebato el triunfo y quedó eliminado del Rio Open

Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Desde Portugal evalúan de cerca la actual situación de seguridad en México de cara al amistoso de selecciones en marzo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Crisis de salud en Venezuela - Foto referencia: AFP
Venezuela

“Hoy estamos a la puerta de una catástrofe humanitaria”: médico venezolano que fue retenido por el régimen advierte sobre el sistema de salud

Selección de Venezuela en juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

Piden rescindir el contrato de jugador de la Vinotinto por sumarse tarde a su equipo y llegar con una grave lesión

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano": Petro sobre submarino incautado con 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales

Leopoldo López y Diosdado Cabello - AFP
Diosdado Cabello

Leopoldo López desde el exilio califica a Diosdado Cabello de "diablo hecho persona" y pide su salida

Los sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel interceptan proyectiles sobre Jerusalén
Jerusalén

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Trump anuncia un "10% de aranceles globales" a todas las importaciones como respuesta a la decisión de la Corte Suprema

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre