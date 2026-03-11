"Está trabajando arduamente": técnico del Crystal Palace habló sobre la lesión de Daniel Muñoz

Este miércoles, el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, se refirió al estado físico del futbolista colombiano Daniel Muñoz, quien padeció una leve lesión en su hombro derecho en el juego de su equipo ante el Tottenham por la fecha 29 de la Premier League.

Previo al juego por los octavos de final de la Conference League, entre las ‘Águilas’ y el AEK Lanarca, el entrenador dio buenas noticias sobre el lateral cafetero, quien avanza positivamente en la recuperación de su lesión.

Según Glasner, el defensor viene trabajando de la mano del cuerpo médico del club con la intención de estar en óptimas condiciones para el encuentro ante el Leeds el próximo domingo por la fecha 30 de la Premier League.

“Daniel Muñoz se perderá este partido. Se encuentra trabajando arduamente con nuestro personal médico para estar listo para el partido contra el Leeds”, dijo el técnico del Crystal Palace.

Oliver Glasner también se refirió al actual estado físico del mediocampista colombiano Jefferson Lerma, quien también viene recuperándose de la lesión de tendón que sufrió el pasado 19 de febrero.

“Lerma ya estuvo en la convocatoria contra el Tottenham, pero le descansó Está bien", señaló el técnico.

Teniendo en cuenta esto, el mediocampista podría sumar un par de minutos en el juego de este jueves en la Conference League.

En ese sentido, el técnico de Crystal Palace entrega un balance alentador en cuanto al estado médico de los futbolistas colombianos, quienes, de no presentar novedad en sus recuperaciones y regreso a las canchas, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, podría tenerlos en cuenta para los juegos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo.

¿Cuándo juega el Crystal Palace?

Este jueves 12 de marzo, el conjunto de las ‘Águilas’ se medirá ante el AEK Lanarca en el juego de ida por los octavos de final de la Conference League. Encuentro en el cual los dirigidos por Oliver Glasner, con el acompañamiento de su afición, esperan sacar ventaja.