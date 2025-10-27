NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Reloj que anticipa conteo regresivo: Comando Sur de EE. UU. revela imágenes de operaciones que coinciden con despliegue militar en el Caribe

octubre 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto X: @SOUTHCOM (Comando Sur de EE. UU.)
La cuenta oficial de X del Comando Sur subió el lunes un clip en el que se ven varios equipos militares y efectivos en acción durante ejercicios de preparación.

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) publicó este lunes en horas de la mañana un nuevo video que revela algunas de sus operaciones cuando tiene lugar el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe hace más de dos meses para hacer frente a los carteles de la droga en la región.

"Guerreros de élite listos para enfrentar cualquier desafío: los marines con La 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines demuestran su letalidad durante el entrenamiento en apoyo de la misión del Comando sur de los Estados Unidos", dice la publicación en la cuenta oficial de X del comando responsable de la planificación de contingencias, operaciones y cooperación en seguridad en América Central y Sudamérica, además del Caribe.

En el post se recuerda que las operaciones son dirigidas por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos en orden con las prioridades del presidente Trump "para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria" de la mano de las Fuerzas de Marines del Sur de los Estados Unidos, con el Cuerpo de Marines (USMC por sus siglas en inglés) y bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Pete Hegseth.

El video de 49 segundos comienza con un sonido que capta la atención: el del segundero de un reloj que parece anticipar un conteo regresivo.

El sonido va acompañado de imágenes que muestran a los efectivos desplegados y algunos de los equipos utilizados en la misión.

La calidad audiovisual del fragmento, que se asemeja a la de una película de acción, es similar a la expuesta por el Comando Sur en otros videos subidos a las redes sociales que reflejan el poderío militar del país norteamericano, que el fin de semana sumó un portaaviones, el más grande del mundo, a su flota militar desplegada en el Caribe.

El post es publicado en un momento de una guerra declarada por el Gobierno Trump y los carteles de la droga, enmarcada por varios ataques a embarcaciones que presuntamente pertenecen a operaciones del narcotráfico y una lista de alrededor de 30 muertos tras bombardeos a mar abierto.

Mientras Washington se vale de salvaguardar su seguridad nacional y estratégica de los grupos criminales que buscan ingresar drogas al país, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y otros sectores denuncian los ataques como "ejecuciones extrajudiciales" las ofensivas de las que, presuntamente, han sido víctimas algunos ciudadanos como pescadores.

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

