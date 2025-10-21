NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Ataques estadounidenses a "narcolanchas" en aguas del Caribe son calificados como "ejecuciones extrajudiciales" por parte de la ONU

octubre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Capturas de videos subidos por Trump sobre ataques en aguas del Caribe - Fotos AFP
Expertos independientes de la organización aseguraron en un comunicado que los movimientos "son una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe".

Los ataques de Estados Unidos en aguas del Caribe contra presuntas narcolanchas de origen venezolano son una escalada peligrosa y equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", dijo el martes un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas.

En los últimos meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado ataques contra al menos seis embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe, en los que han muerto al menos 27 personas.

Los ataques son parte de la campaña en curso de Trump contra lo que él considera una amenaza "narcoterrorista" que emana de Venezuela y está vinculada al régimen de Nicolás Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles que Washington designó organización terrorista.

Los expertos de la ONU reconocieron la justificación de Trump para la acción militar, pero dijeron que "incluso si tales alegaciones estuvieran fundamentadas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal adecuada viola el derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales".

Los expertos independientes, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmaron que los ataques "violan la soberanía del país sudamericano y las obligaciones internacionales fundamentales" de Estados Unidos de no intervenir en asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país.

"Estos movimientos son una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe", señalaron en un comunicado.

La Casa Blanca, por su parte, rechaza el fraude electoral del régimen de Maduro en las elecciones de 2024 y dice que hubo "evidencia abrumadora" de que Edmundo González ganó.

Estados Unidos ha justificado sus acciones como coherentes y se fundamenta en el artículo 51 de la Carta Fundacional de la ONU, que exige que el Consejo de Seguridad sea informado inmediatamente de cualquier acción que los Estados emprendan en legítima defensa contra un ataque armado.

El ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Maduro, Yvan Gil, indicó que los expertos han corroborado las preocupaciones de Caracas sobre la campaña militar estadounidense.

"Estados Unidos fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa, lo que resulta en masacres en el Caribe", aseguró Gil en un mensaje en Telegram sobre la declaración de la ONU.

Los ataques de Estados Unidos, cabe resaltar, se producen en el contexto de un despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

Trump dijo la semana pasada que también había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Los expertos, que dijeron haber estado en contacto con Estados Unidos en relación con sus preocupaciones, afirmaron que la acción militar encubierta o directa contra otro Estado soberano constituiría "una violación aún más grave" de la Carta de la ONU.

