“Hay una complicidad histórica que se develará”: reacciones en rechazo a los discursos de Petro y Lula en defensa de Maduro

Los recientes discursos del presidente colombiano Gustavo Petro y del mandatario brasileño Lula da Silva durante la Asamblea General de la ONU encendieron una fuerte polémica.

Ambos criticaron las acciones de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe, provocando un abierto rechazo de representantes del exilio venezolano y defensores de los derechos humanos, quienes aseguran que los carteles de la droga deben ser combatidos.

El primero en pronunciarse fue Luis Almagro, exsecretario general de la OEA y actual directivo del Instituto Casla, quien afirmó con contundencia: “El narcotráfico tiene que ser combatido. Aquellos que son líderes de carteles tienen que ser combatidos. No se puede exigir que puedan operar libremente en la región”.

Por su parte, el analista político Pedro Mario Burelli advirtió que, cuando caiga el régimen de Nicolás Maduro, se conocerá “el nivel de complicidad de algunos gobiernos con el narcotráfico”, señalando directamente al presidente colombiano: “En el caso de Petro, hay una complicidad histórica que se develará”.

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma también respaldó las operaciones militares en el Caribe, asegurando que no se trata de un ataque a Venezuela, sino de una ofensiva legítima contra estructuras criminales:

“Son trampitas con las que gana tiempo. Los que han invadido a Venezuela son los factores del castrismo de Cuba, porque Chávez le entregó soberanía a Fidel Castro”.

Finalmente, la defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujú, coincidió en que las operaciones estadounidenses en el Caribe son una medida necesaria:

“No es una operación contra el pueblo venezolano. Es una operación contra una estructura criminal transnacional que está usurpando el poder”, recalcó.