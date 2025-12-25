Reportan que Jair Bolsonaro superó con éxito una intervención quirúrgica, pero seguirá internado en el hospital

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por supuesto un intento de golpe de Estado, se sometió a una cirugía "exitosa" de una hernia inguinal, así lo informó su esposa.

El expresidente, de 70 años, salió este miércoles de prisión por primera vez desde finales de noviembre para que le practicaran el procedimiento en el hospital DF Star de Brasilia.

"La cirugía se completó con éxito, sin complicaciones. Ahora esperamos que despierte de la anestesia", anunció su esposa Michelle en una publicación de Instagram.

Bolsonaro ha lidiado con problemas de salud desde que fue apuñalado en el estómago durante la campaña presidencial de 2018.

Desde entonces, el extitular del Poder Ejecutivo de Brasil se ha sometido a múltiples cirugías relacionadas con sus heridas. También le diagnosticaron recientemente cáncer de piel.

El equipo médico que atiende al exmandatario anticipó que su hospitalización duraría entre cinco y siete días más.

La cirugía fue para reparar una hernia inguinal, una protuberancia en el área de la ingle debido a un desgarro en los músculos abdominales.

"Es una cirugía compleja", dijo el pasado miércoles el doctor Claudio Birolini.

"Pero es una cirugía estandarizada... programada, por lo que esperamos que el procedimiento se lleve a cabo sin mayores complicaciones", acotó el profesional de la salud.

La Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a prisión en septiembre después de que fuera declarado culpable de haber liderado un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo y retuviera el poder.

Bolsonaro, hasta la fecha, ha mantenido su inocencia y ha declarado que fue víctima de persecución política.