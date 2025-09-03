República Dominicana se suma a la lista de países que declara como terrorista al Cartel de los Soles

Luego de que Argentina, Ecuador y Paraguay declaran como terrorista al Cartel de los Soles, organización criminal que Estados Unidos asegura es liderada por el régimen de Nicolás Maduro, este martes el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se sumó a esta lista de naciones.

A través de un comunicado la isla caribeña informó que "designó como organización terrorista al grupo armado Cartel de los Soles por lo que instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo (...) en el territorio nacional".

El mandatario dominicano resaltó que las leyes priorizan el combate de crímenes trasnacionales que pongan en riesgo la paz e intereses del país.

Según el Cartel de los Soles se trata de un sistema de corrupción que se beneficia del crimen organizado y va más allá de una narcobanda clásica.

Estados Unidos anunció una movilización de buques de guerra y al menos 4.000 marines para operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Donald Trump anunció más temprano la muerte de 11 "narcotraficantes" en un ataque en el Caribe contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas.