NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

República Dominicana se suma a la lista de países que declara como terrorista al Cartel de los Soles

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de República Dominicana Luis Abinader-Foto: EFE
El presidente de República Dominicana Luis Abinader-Foto: EFE
El mandatario dominicano resaltó que las leyes priorizan el combate de crímenes trasnacionales que pongan en riesgo la paz e intereses del país.

Luego de que Argentina, Ecuador y Paraguay declaran como terrorista al Cartel de los Soles, organización criminal que Estados Unidos asegura es liderada por el régimen de Nicolás Maduro, este martes el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se sumó a esta lista de naciones.

o

A través de un comunicado la isla caribeña informó que "designó como organización terrorista al grupo armado Cartel de los Soles por lo que instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo (...) en el territorio nacional".

El mandatario dominicano resaltó que las leyes priorizan el combate de crímenes trasnacionales que pongan en riesgo la paz e intereses del país.

Según el Cartel de los Soles se trata de un sistema de corrupción que se beneficia del crimen organizado y va más allá de una narcobanda clásica.

Estados Unidos anunció una movilización de buques de guerra y al menos 4.000 marines para operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

o

El presidente Donald Trump anunció más temprano la muerte de 11 "narcotraficantes" en un ataque en el Caribe contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

República Dominicana

Narcotráfico

Buque

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Ahora es bombazo y adiós, es histórico”: experto sobre ataque de EE. UU. a un barco cargado de drogas que partió desde Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Actualidad

Ver más
Pasaportes venezolanos / Cortesía
SAIME

Ahora puedes certificar la cédula y el pasaporte venezolano en la página del Saime siguiendo estos pasos

Diosdado Cabello - explosivos
Explosivos

Seis explosivos con tres kilos de TNT "neutralizados" en Plaza Venezuela: Estas son las presuntas pruebas de Diosdado Cabello

María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Danny Ocean

Danny Ocean iguala a Bad Bunny y lideran las nominaciones de los Premios Juventud

Pasaportes venezolanos / Cortesía
SAIME

Ahora puedes certificar la cédula y el pasaporte venezolano en la página del Saime siguiendo estos pasos

Diosdado Cabello - explosivos
Explosivos

Seis explosivos con tres kilos de TNT "neutralizados" en Plaza Venezuela: Estas son las presuntas pruebas de Diosdado Cabello

Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México

María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

La masa madre la puedes preparar o conseguirla en un supermercado | Foto Canva
Alimentación

Expertos revelan los tipos de pan que son amigables con la salud siempre que su consumo sea moderado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano