Régimen de Nicaragua dice que despliegue de EE. UU. no se trata de una "farsa" guerra contra las drogas sino de un intento de "derrocar gobiernos"

El régimen de Nicaragua, en cabeza de Daniel Ortega, dijo que el despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe no se trata de la "farsa" de una guerra contra las drogas sino de un intento de "derrocar gobiernos".

Recientemente, la Administración del presidente Donald Trump inició una operación con buques de guerra en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir organizaciones que trafican droga, incluido el Cartel de los Soles cuya dirección es atribuida a Nicolás Maduro.

La medida provocó la ira de Maduro, quien calificó la operación como una "amenaza" para su país y anunció su propio despliegue para defender la "soberanía venezolana".

El martes 2 de septiembre, el presidente republicano anunció la muerte de 11 llamados "narcoterroristas" en un ataque naval estadounidense a una pequeña lancha rápida, afirmando que eran parte de un cartel de la droga controlado por el cabecilla del régimen venezolano.

En ese contexto, Ortega acusó en un discurso al Gobierno del presidente Trump de desplegar buques de guerra "para intimidar a los gobiernos latinoamericanos", y agregó que "lo hacen para intimidar a la gente y tratar de derrocar gobiernos".

"¿Cómo prueban que eran narcotraficantes y que llevaban drogas a Estados Unidos?", preguntó el cabecilla del régimen nicaragüense, un aliado de Maduro . "Eso es pura farsa".

Por otro lado, Ortega acusó a Estados Unidos de ser incapaz de controlar el consumo de drogas y desplazar la demanda.

La operación de EE. UU. incluye el despliegue de buques de la Marina cerca de las aguas territoriales de Venezuela y comenzó luego de la orden del presidente Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Asimismo, después de que el Cartel de los Soles fuera declarado organización terrorista y la recompensa por la captura de Maduro fuera aumentada a 50 millones de dólares.