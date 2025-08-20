Rescatan a nueve mineros que estaban atrapados dentro de una mina en el departamento colombiano de Caldas

Momentos de angustia vivieron nueve mineros que quedaron atrapados al interior de una mina por más de 10 horas en el municipio de Marmato, Caldas, Colombia.

Desde que se informó la situación, Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Marmato, con el apoyo de otros organismos de socorro, se desplegaron en el lugar para iniciar las labores de rescate.

Tras varias horas, las autoridades informaron en la madrugada de este miércoles 20 de agosto sobre su rescate.

José Hernando Gallego, comandante de Bomberos de Marmato, confirmó el rescate e informó que los mineros se encuentran en buenas condiciones de salud.

VEA TAMBIÉN Expulsan de Colombia a estadounidense requerido por homicidio en su país: así se vivió tensa salida en el aeropuerto o

La emergencia registrada este martes había sido reportada por otros trabajadores que se encontraban en la zona.

"Se tiene el reporte, más o menos desde las 4:30 o 5 de la tarde, de que hay nueve mineros atrapados, y de inmediato nos desplazamos al lugar de la emergencia para procurar su rescate lo más pronto posible", explicó el coordinador de la Unidad Municipal de Gestión el Riesgo del municipio afectado, Anderson Salazar, a La FM.

Salazar también indicó que en las tareas de rescate también participaron organismos de socorro de municipios cercanos, como Supía y Riosucio, al igual que varios mineros que conocen muy bien dicha mina.

"Nosotros tuvimos comunicación con ellos y nos reportaron que, a pesar de las circunstancias adversas, estaban bien, gracias a que la mina dispone de muy buena ventilación", agregó.

"La boca-mina tiene muy buena ventilación, afortunadamente, y ese no es un problema como ha ocurrido en el pasado, y lo que se cree fue que hubo un desfonde o colapso en el área principal, aunque no hay certeza qué fue lo que provocó que la mina se cerrara e impidiera la salida de los trabajadores", explicó.