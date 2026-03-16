Restos de misiles e interceptores cayeron sobre lugares santos de Jerusalén, según autoridades de Israel

La policía israelí informó que encontraron fragmentos de misiles e interceptores en varios lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén, incluidas zonas cerca de la mezquita Al Aqsa y de la Iglesia del Santo Sepulcro.

"Durante la reciente andanada de misiles disparados desde Irán hacia Jerusalén, varias intercepciones ocurrieron sobre la ciudad", afirmó la policía.

Tras las interceptaciones, la policía localizó "fragmentos de misiles y restos de interceptores, algunos de tamaño considerable, en múltiples puntos de la Ciudad Vieja, incluyendo el complejo del Monte del Templo, el complejo de la Iglesia del Santo Sepulcro y el Barrio Judío", añadieron.

La policía compartió fotografías que muestran escombros en un tejado cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, un cordón policial establecido en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa y el parabrisas destrozado de un automóvil.

"Este incidente subraya que el enemigo no distingue entre religiones ni lugares de culto: sinagogas, mezquitas o iglesias", concluyó el comunicado policial.

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La Ciudad Vieja se encuentra en Jerusalén Este, territorio que Israel ocupó en 1967 y posteriormente anexó, una medida que no cuenta con reconocimiento internacional.

Alberga la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam; la Iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos creen que Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado; y el Muro de las Lamentaciones, considerado el lugar más sagrado para la oración judía.

Periodistas también observaron restos de un misil que impactaron en el techo de un edificio residencial en Jerusalén Este.

Un cilindro de aproximadamente un metro de diámetro y varios metros de largo sobresalía del techo de tejas del edificio de tres pisos mientras los equipos de emergencia inspeccionaban los daños. No se reportaron heridos ni fallecidos en Jerusalén.