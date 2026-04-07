NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Nasa

Así funciona el proyecto nuclear con el que se planea impulsar futuras misiones a Marte

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Planeta | Foto Canva
Planeta | Foto Canva
La NASA prevé la fecha para desplegar la primera nave espacial de fusión nuclear con destino al misterioso planeta rojo.

La NASA anunció en su evento ‘Ignition’ una serie de iniciativas transformadoras para cumplir con la Política Espacial Nacional del presidente Donald Trump, el cual contempla llegar a Marte.

o

Para potenciar dichas iniciativas, la agencia espacial presentó hace unos días el Reactor Espacial 1 Freedom (SR-1), un sistema de propulsión nuclear-eléctrico diseñado para reducir de forma importante los tiempos de tránsito de futuras misiones al planeta rojo.

Su aeronave es única por su reactor nuclear de fisión, el cual utiliza uranio-235 para generar energía, ya sea para propulsión directa, calentando un combustible como hidrógeno o para generar electricidad que alimenta motores iónicos.

Con este material, los viajes serán mucho más rápidos y eficientes que los cohetes químicos tradicionales, ya que no depende de ráfagas de energías cortas, puesto que su propulsión nuclear eléctrica le proporcionara una aceleración continua de bajo empuje que puede operar durante meses o años.

Se prevé que un viaje tripulado a Marte podría durar aproximadamente entre 6 y 9 meses si se cumplen las mejores condiciones posibles, debido a que la distancia promedio entre la Tierra y el planeta marciano varía dependiendo de la posición relativa de ambos astros en sus órbitas que están alrededor del Sol.

Sin embargo, pese a todo pronóstico, la NASA ha desarrollado una iniciativa para alcanzar dicho evento, el cual estará programado para 2028, donde se despegará la primera nave espacial de fisión nuclear con destino a Marte.

o

Jared Isaacman, administrador de la NASA dijo que “con el Reactor Espacial 1 Freedom, estamos situando la propulsión nuclear en una trayectoria que la lleva hacia el espacio profundo”.

El objetivo de la misión comenzará cuando el SR-1 Freedom llegue a Marte, se desplegará helicópteros de alta tecnología, similares al Ingenuity para realizar reconocimientos aéreos de alta resolución.

Temas relacionados:

Nasa

Marte

Planetas

Galaxia

Nave Espacial

Viaje al espacio

Universo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestantes en Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Eclipse, fenómeno astronómico - Foto de referencia: Pexels
Eclipse

Revelan nuevos datos del denominado eclipse solar total más largo del siglo: el día se volverá noche durante más de seis minutos

Imagen tomada por el rover Curiosity de la NASA en Marte - Foto AFP
Marte

La NASA detecta en Marte evidencias de un antiguo delta fluvial que da nuevos detalles sobre la posibilidad de vida pasada o presente en el planeta rojo

Misión Apolo 10 de diciembre de 1972 | Foto AFP
Luna

Por primera vez en 50 años, la NASA confirma que el ser humano podrá volver a la Luna: esta es la fecha oficial

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez anunció que Tarek William Saab asumió otro cargo dentro del régimen en Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez destituye a Samuel Moncada y nombra a Coromoto Godoy nueva embajadora de Venezuela ante la ONU

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Néstor Lorenzo se refiere a la falta de continuidad de James Rodríguez a pocas horas de los juegos de Colombia ante Croacia y Francia

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que el régimen de Irán dejó pasar diez petroleros en Ormuz como un "regalo"

Foto: Embajada de EE. UU.
Embajada de Estados Unidos

Así fue el momento en el que se izó la bandera de Estados Unidos en la embajada en Caracas: "representa la esperanza y la libertad"

Diputados de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela / Dirigente sindicalista - Fotos: X
Crisis en Venezuela

Dirigente sindical venezolano confrontó a diputados en la Asamblea Nacional chavista: “ese cuento de que ser pobre es bueno y ser rico es malo"

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa - Foto: AFP
Luis Suárez

Delantero colombiano Luis Suárez está cerca de superar el registro de Radamel Falcao en el fútbol europeo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre