Así funciona el proyecto nuclear con el que se planea impulsar futuras misiones a Marte

La NASA anunció en su evento ‘Ignition’ una serie de iniciativas transformadoras para cumplir con la Política Espacial Nacional del presidente Donald Trump, el cual contempla llegar a Marte.

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Para potenciar dichas iniciativas, la agencia espacial presentó hace unos días el Reactor Espacial 1 Freedom (SR-1), un sistema de propulsión nuclear-eléctrico diseñado para reducir de forma importante los tiempos de tránsito de futuras misiones al planeta rojo.

Su aeronave es única por su reactor nuclear de fisión, el cual utiliza uranio-235 para generar energía, ya sea para propulsión directa, calentando un combustible como hidrógeno o para generar electricidad que alimenta motores iónicos.

Con este material, los viajes serán mucho más rápidos y eficientes que los cohetes químicos tradicionales, ya que no depende de ráfagas de energías cortas, puesto que su propulsión nuclear eléctrica le proporcionara una aceleración continua de bajo empuje que puede operar durante meses o años.

Se prevé que un viaje tripulado a Marte podría durar aproximadamente entre 6 y 9 meses si se cumplen las mejores condiciones posibles, debido a que la distancia promedio entre la Tierra y el planeta marciano varía dependiendo de la posición relativa de ambos astros en sus órbitas que están alrededor del Sol.

Sin embargo, pese a todo pronóstico, la NASA ha desarrollado una iniciativa para alcanzar dicho evento, el cual estará programado para 2028, donde se despegará la primera nave espacial de fisión nuclear con destino a Marte.

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Jared Isaacman, administrador de la NASA dijo que “con el Reactor Espacial 1 Freedom, estamos situando la propulsión nuclear en una trayectoria que la lleva hacia el espacio profundo”.

El objetivo de la misión comenzará cuando el SR-1 Freedom llegue a Marte, se desplegará helicópteros de alta tecnología, similares al Ingenuity para realizar reconocimientos aéreos de alta resolución.