Esta es la lista oficial de canciones con la que la NASA ha despertado a la misión Artemis II en su viaje a la Luna

Para comenzar con sus tareas en el espacio, la tripulación de la Misión Artemis II despierta cada mañana al ritmo de música: canciones seleccionadas por los astronautas para cada día de su histórico viaje alrededor de la Luna, según detalló la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

A través de X, la agencia espacial norteamericana compartió la lista de reproducción oficial con la que estos ochos días de misión han dado los buenos días a la tripulación.

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“¡Levántense y brillen, ¡fans del espacio! La lista oficial de canciones para despertar de Artemis II está aquí”, escribió la NASA.

Se trata de una lista de ocho canciones que ya está disponible en Spotify y que integran artistas de talla mundial como John Legend, Queen y más.

Esta es la lista oficial de canciones para despertar a la misión Artemis II:

Sleepyhead - Young & Stick

Green Light - John Legend ft. André 3000

In a Daydream - Freddy Jones Band

Pink Pony Club - Chappell Roan

Working Class Heroes - Ceelo Green

Good Morning - Mandisa, TobyMac

Tokyo Drifting - Glass Animal, Denzel Curry

Under Pressure - Queen, David Bowie

“Manténganse atentos para descubrir las selecciones de la tripulación para el resto de la misión”, añadió la NASA en su mensaje en X.

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Este miércoles 8 de abril, la Misión Artemis II, integrada por los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, completaron ocho días en el espacio. El pasado lunes, los astronautas concluyeron su sobrevuelo a la Luna, capturando imágenes nunca antes vistas del satélite natural.

Tras emprender su viaje de regreso a la Tierra, los astronautas regresarán el viernes a casa y amerizarán frente a la costa de California.

Se trató del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.