Revelan presunto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de rechazo al magnicidio de Miguel Uribe

Una fuente anónima reveló a las autoridades que la banda 'Robledo' en conjunto con las bandas '12 de octubre' y 'El picacho', habrían hecho una alianza para asesinar al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Tres delincuentes con los alias de 'Bala', 'Manolo', 'Musaraña' y 'Agudelo' serían los encargados del "plan" para llevar a cabo un atentado con armas de largo alcance.

También se habla de un ataque con drones liderado por la organización criminal del Valle de Aburrá, en Antioquia.

A esta amenaza contra el alcalde de la capital de Antioquia se suma un plan de 'Los pesebreros' y 'La terraza', para asesinar al secretario de seguridad de Medellín Manuel Villa.

En esa misma línea, las autoridades investigan planes criminales contra los concejales Claudia Carrasquilla, exfiscal de la ciudad y conocida como 'La dama de hierro', y Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad del distrito.

El pasado 26 de mayo, cabe recordar, un detenido de alto perfil había mencionado supuestamente que las disidencias de las FARC habrían destinado ocho millones de dólares para atentar contra la vida de varios líderes políticos, entre ellos, precandidatos presidenciales y senadores de la república.

Estas amenazas llegan en medio de un rechazo categórico desde todos los sectores políticos del país y también a nivel internacional al magnicidio contra el aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay.

El además senador colombiano, que fue atacado a balazos en junio durante un acto público de campaña, falleció el lunes a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

Su cuerpo fue trasladado al Congreso colombiano hasta este el miércoles para que políticos y familiares se despidan y le rindan homenaje.

Cabe resaltar que a la fecha las autoridades han capturado a seis personas responsables de ese atentado, incluido el menor que accionó el arma, y señalan como principal sospechosa precisamente a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

Alias Zarco Aldinever, número dos de esa organización, murió recientemente en Venezuela por un ataque de la guerrilla ELN, informó el ministerio de Defensa este lunes.

El político de derecha deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada, entre tanto, por la violencia del conflicto armado colombiano.

Su madre, la afamada periodista Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991, en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla.

El fallecido criminal y terrorista ordenó su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

Uribe tenía cuatro años cuando quedó huérfano junto a su hermana mayor María Carolina. Su abuelo Julio César Turbay, vale recordar, fue presidente entre 1978 y 1982.

Luego Uribe Turbay se hizo también político con una ideología centrada en la seguridad, en la ofensiva contra el narcotráfico y en la oposición al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC.