NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Federico Gutiérrez

Revelan presunto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de rechazo al magnicidio de Miguel Uribe

agosto 13, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Otros funcionarios de la ciudad también recibieron amenazas luego de que un detenido de alto perfil asegurara en mayo que las disidencias de las FARC planeaban atentar contra la vida de varios líderes políticos.

Una fuente anónima reveló a las autoridades que la banda 'Robledo' en conjunto con las bandas '12 de octubre' y 'El picacho', habrían hecho una alianza para asesinar al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Tres delincuentes con los alias de 'Bala', 'Manolo', 'Musaraña' y 'Agudelo' serían los encargados del "plan" para llevar a cabo un atentado con armas de largo alcance.

o

También se habla de un ataque con drones liderado por la organización criminal del Valle de Aburrá, en Antioquia.

A esta amenaza contra el alcalde de la capital de Antioquia se suma un plan de 'Los pesebreros' y 'La terraza', para asesinar al secretario de seguridad de Medellín Manuel Villa.

En esa misma línea, las autoridades investigan planes criminales contra los concejales Claudia Carrasquilla, exfiscal de la ciudad y conocida como 'La dama de hierro', y Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad del distrito.

El pasado 26 de mayo, cabe recordar, un detenido de alto perfil había mencionado supuestamente que las disidencias de las FARC habrían destinado ocho millones de dólares para atentar contra la vida de varios líderes políticos, entre ellos, precandidatos presidenciales y senadores de la república.

Estas amenazas llegan en medio de un rechazo categórico desde todos los sectores políticos del país y también a nivel internacional al magnicidio contra el aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay.

El además senador colombiano, que fue atacado a balazos en junio durante un acto público de campaña, falleció el lunes a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

Su cuerpo fue trasladado al Congreso colombiano hasta este el miércoles para que políticos y familiares se despidan y le rindan homenaje.

Cabe resaltar que a la fecha las autoridades han capturado a seis personas responsables de ese atentado, incluido el menor que accionó el arma, y señalan como principal sospechosa precisamente a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

Alias Zarco Aldinever, número dos de esa organización, murió recientemente en Venezuela por un ataque de la guerrilla ELN, informó el ministerio de Defensa este lunes.

El político de derecha deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada, entre tanto, por la violencia del conflicto armado colombiano.

Su madre, la afamada periodista Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991, en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla.

El fallecido criminal y terrorista ordenó su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

Uribe tenía cuatro años cuando quedó huérfano junto a su hermana mayor María Carolina. Su abuelo Julio César Turbay, vale recordar, fue presidente entre 1978 y 1982.

o

Luego Uribe Turbay se hizo también político con una ideología centrada en la seguridad, en la ofensiva contra el narcotráfico y en la oposición al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC.

Temas relacionados:

Federico Gutiérrez

Miguel Uribe Turbay

Amenazas

Violencia en Colombia

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Revelan presunto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de rechazo al magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Accidente

Evacúan de emergencia a pasajeros de un avión que iba a despegar en EE. UU. por incendio en los frenos

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

México denuncia que 30 connacionales están detenidos en el 'Alligator Alcatraz' de Estados Unidos y asegura que "se les está apoyando"

Alaska - Captura Google Maps
Tsunami

Alerta en Alaska tras terremoto de 7,3 de magnitud: advierten que el agua ha retrocedido, señal de posible tsunami

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Famoso actor del elenco de ‘Friends’ sorprendió a Shakira al asistir a uno de sus conciertos en Los Ángeles

Foto referencia | Canva
Tenis

Polémica en el mundo del tenis: 12 importantes figuras se bajaron de reconocido torneo a tan pocas horas de su estreno

Foto de referencia (AFP)
Accidente

Evacúan de emergencia a pasajeros de un avión que iba a despegar en EE. UU. por incendio en los frenos

Foto de referencia de Chevron (AFP)
Chevron

¿Qué buscaría el Gobierno Trump con un eventual acuerdo para que Chevron opere en Venezuela?

Harry Geithner en On The Road
On the Road

Actor colombiano Harry Geithner, de ‘Café con aroma de mujer’, describe su "método propio" en la actuación y revela el país que le dio el "reconocimiento"

Max Verstappen, piloto de la F1 (EFE)
Max Verstappen

Fin a los rumores: Max Verstappen confirmó en qué escudería de la F1 correrá en 2026

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

México denuncia que 30 connacionales están detenidos en el 'Alligator Alcatraz' de Estados Unidos y asegura que "se les está apoyando"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano