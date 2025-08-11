Así fue la vida de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que fue asesinado en Colombia

Colombia se viste de luto este lunes 11 de agosto con la muerte a los 39 años de edad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante más de dos meses tras ser víctima de un brutal atentado el 7 de junio en la ciudad de Bogotá.

Nacido el 28 de enero de 1986 en la capital colombiana, Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, fue un político prometedor que supo transformar el dolor de su historia personal en una fuerza impulsora para su carrera en el servicio público.

Hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras cinco meses de secuestro por parte del Cartel de Medellín, Miguel creció bajo el cuidado de su padre, Miguel Uribe Londoño, y de su abuela materna, Nidia Quintero, quien se convirtió en un pilar fundamental en su vida, inculcándole valores de solidaridad y servicio.

"Perdí a mi mamá, pero me gané una súper mamá en la vida", decía Uribe Turbay sobre su abuela.

Su formación académica incluyó estudios en Derecho y Políticas Públicas, complementados con una educación en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard.

Su carrera política comenzó en 2012 cuando, a los 25 años, fue elegido concejal de Bogotá. Posteriormente, en 2016, asumió el cargo de secretario de gobierno en la alcaldía de Enrique Peñalosa. En 2019, se lanzó como candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, obteniendo más de 420.000 votos.

Uribe Turbay era conocido por su pasión por el ajedrez, que lo llevó a crear la iniciativa social Crece Colombia para fomentar este deporte entre los jóvenes. También cultivó su amor por la música, especialmente por el piano.

En su vida personal, formó una familia con María Claudia Tarazona, con quien tuvo un hijo, Alejandro, nacido en 2022. Además, asumió el rol paterno de las tres hijas de su esposa de una relación anterior.

Su último gran desafío político fue lanzarse como candidato a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático. En su anuncio, realizado en el mismo lugar donde su madre fue asesinada, Uribe Turbay declaró:

"Desde donde aprendí el verdadero valor de la vida y desde donde mi más profundo dolor y mi propósito de vida se unen, quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia".

El legado de Miguel Uribe Turbay perdurará como el de un hombre que supo transformar el dolor en propósito, honrando la memoria de su madre y trabajando incansablemente por el desarrollo de su país.