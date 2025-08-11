NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Así fue la vida de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que fue asesinado en Colombia

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y Nidia Quintero, superó la pérdida de su madre Diana Turbay para convertirse en un destacado político colombiano.

Colombia se viste de luto este lunes 11 de agosto con la muerte a los 39 años de edad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante más de dos meses tras ser víctima de un brutal atentado el 7 de junio en la ciudad de Bogotá.

Nacido el 28 de enero de 1986 en la capital colombiana, Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, fue un político prometedor que supo transformar el dolor de su historia personal en una fuerza impulsora para su carrera en el servicio público.

o

Hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras cinco meses de secuestro por parte del Cartel de Medellín, Miguel creció bajo el cuidado de su padre, Miguel Uribe Londoño, y de su abuela materna, Nidia Quintero, quien se convirtió en un pilar fundamental en su vida, inculcándole valores de solidaridad y servicio.

"Perdí a mi mamá, pero me gané una súper mamá en la vida", decía Uribe Turbay sobre su abuela.

Su formación académica incluyó estudios en Derecho y Políticas Públicas, complementados con una educación en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard.

Su carrera política comenzó en 2012 cuando, a los 25 años, fue elegido concejal de Bogotá. Posteriormente, en 2016, asumió el cargo de secretario de gobierno en la alcaldía de Enrique Peñalosa. En 2019, se lanzó como candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, obteniendo más de 420.000 votos.

Uribe Turbay era conocido por su pasión por el ajedrez, que lo llevó a crear la iniciativa social Crece Colombia para fomentar este deporte entre los jóvenes. También cultivó su amor por la música, especialmente por el piano.

o

En su vida personal, formó una familia con María Claudia Tarazona, con quien tuvo un hijo, Alejandro, nacido en 2022. Además, asumió el rol paterno de las tres hijas de su esposa de una relación anterior.

Su último gran desafío político fue lanzarse como candidato a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático. En su anuncio, realizado en el mismo lugar donde su madre fue asesinada, Uribe Turbay declaró:

"Desde donde aprendí el verdadero valor de la vida y desde donde mi más profundo dolor y mi propósito de vida se unen, quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia".

El legado de Miguel Uribe Turbay perdurará como el de un hombre que supo transformar el dolor en propósito, honrando la memoria de su madre y trabajando incansablemente por el desarrollo de su país.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Violencia en Colombia

Asesinato

Magnicidio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Actualidad

Ver más
Media Maratón de Bogotá / FOTO: Noticias RCN
Bogotá

Una persona murió en la Media Maratón de Bogotá cuando le faltaban 200 metros para cruzar la meta

Jair Bolsonaro/ Donald Trump/ Luiz Inácio Lula da Silva - Fotos EFE
Jair Bolsonaro

"Lo que pasa en Brasil es muy similar a lo que pasó en Venezuela": diputado Marcel van Hattem sobre medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Néstor Lorenzo DT de la "Tricolor" - Foto EFE
Néstor Lorenzo

Periodista colombiano le envía mensaje y una idea de juego a Néstor Lorenzo para que la selección Colombia juegue como el PSG: “decídase, viejo”

Media Maratón de Bogotá / FOTO: Noticias RCN
Bogotá

Una persona murió en la Media Maratón de Bogotá cuando le faltaban 200 metros para cruzar la meta

Jair Bolsonaro/ Donald Trump/ Luiz Inácio Lula da Silva - Fotos EFE
Jair Bolsonaro

"Lo que pasa en Brasil es muy similar a lo que pasó en Venezuela": diputado Marcel van Hattem sobre medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

Salma Paralluelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Salma Paralluelo: dejó el atletismo por el fútbol, ganó tres mundiales pero erró el penalti que le costó a España en la Eurocopa Femenina 2025

Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

Cristiano Ronaldo - EFE
Fútbol

Futbolista quiso festejar un gol al mejor estilo de Cristiano Ronaldo y se lesionó

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump amenazó con subir "sustancialmente" los aranceles a India por comprar petróleo ruso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano