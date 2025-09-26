"Si no tiene garantía de exilio, Maduro no va a dejar el poder": Héctor Schamis sobre posible negociación entre EE.UU. y Maduro como platea Grenell

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Héctor Schamis, investigador y docente de la Universidad de Georgetown, analizó el panorama en América tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su intervención, Schamis aseguró que el régimen de Nicolás Maduro ha diversificado como organización criminal sus actividades ilícitas, que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de personas, contrabando de gasolina y minería ilegal.

Según indicó, dicha red criminal, conocida como el "Cartel de los Soles" y denominada por la Administración del presidente Donald Trump como terrorista, ha extendido su influencia más allá de las fronteras venezolanas.

"Ha exportado el crimen y la dictadura hasta el resto de América Latina", señaló.

Por otro lado, Schamis sugiere que cualquier negociación futura debe centrarse en la salida de Maduro del poder y no en su permanencia. En ese contexto, se refirió a una posible negociación mediante la vía diplomática, como lo planteó el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell.

Y es que Grenell dijo en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), realizado en Paraguay, que se “debe evitar una guerra”, esto en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir carteles de la droga, incluido al Cartel de Los soles atribuido a Maduro.

"Esta es una negociación para ver cuándo Maduro deja el poder y a dónde va (...) Porque además, si no tiene garantía de exilio, no va a dejar el poder. Ningún dictador se queda para ser luego arrestado, masacrado", aseguró Schamis al ser consultado por las posturas de Grenell.