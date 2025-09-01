NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Trabajadores de Inparques
El alistamiento fue convocado luego de que Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia aguas cercanas a Venezuela.

Bajo la promesa de desplegar 4 millones 500 mil milicianos en toda Venezuela, frente al operativo antinarcotráfico que ejecuta Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, el régimen de Nicolás Maduro mantiene jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles con alta carga ideológica.

o

En medio del alistamiento, trabajadores del Instituto Nacional de Parques (Inparques), denunciaron presión por parte de la gerencia para que se inscriban en la Milicia.

El portal web Monitoreamos, publicó una captura de pantalla de un grupo de Whatsapp donde el gerente general de Parques de Recreación, Víctor Cruz, supuestamente forzó a los trabajadores a cumplir con la instrucción de asistir a la jornada prevista para este 31 de agosto.

"Entiendo que los domingos son para descansar, pero les pido el apoyo de tomarse aunque sea un corto tiempo para ir a plasmar las firmas para el alistamiento (…) Eso es muchísimo más rápido que votar, es cuestión de 20 y 30 segundos y listo. Nos están exigiendo eso de la Sala Situacional del Minec y de la sede principal", se lee en el chat.

Durante dos fines de semana, el régimen habilitó más de 1.000 puntos de inscripción.

o

Rosinés Chávez, hija del fallecido Hugo Chávez Frías y presidenta de Inparques fue una de las figuras del oficialismo venezolano que se alistó en el componente.

La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera.

