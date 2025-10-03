NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Guerra en Ucrania

Rusia a atacó la red de gas de Ucrania: la mayor arremetida desde el inicio de la invasión en 2022

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques de Rusia a Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania - AFP
Según los reportes, alrededor de 35 misiles y 60 drones fueron lanzados contra instalaciones de gas en el este y el centro del país.

Durante la noche del jueves 3 de octubre, las fuerzas de Rusia llevaron a cabo su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022, reportó la empresa estatal que administra el servicio.

En una serie de ataques nocturnos, el Ejército ruso arremetió de forma implacable contra la red eléctrica ucraniana, dejando a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción por algunos momentos, justo cuando las temperaturas estaban por debajo de cero.

o

“El enemigo llevó a cabo el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra”, aseguró en un comunicado Naftogaz, la empresa estatal ucraniana de gas.

Por su parte, el presidente de la compañía, Serguéi Koretski, aseguró que por consecuencia de los ataques “una parte significativa” de las instalaciones resultó “dañada” y que “algunos de los daños son importantes”.

Según los reportes, alrededor de 35 misiles y 60 drones fueron lanzados contra instalaciones de gas en el este y el centro de Ucrania. "Algunos fueron derribados con éxito. Desafortunadamente, no todos", detalló.

Sin ofrecer muchos detalles, el Ministerio de Energía de Ucrania reportó que hubo cortes de electricidad en varias regiones.

Por su lado, el Ejército de Moscú aseguró que atacó el complejo "militar-industrial" de Ucrania en una ofensiva combinada con misiles y drones.

o

Los cortes masivos de energía eléctrica en Ucrania son menos comunes en la actualidad que durante el invierno de 2022 y del año posterior, cuando los ataques rusos promovieron apagones generalizados a lo largo y ancho de todo el país.

Dichas acciones fueron consideradas por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra, por lo que emitió órdenes de arresto en 2024 contra el exministro de Defensa de Rusia y su principal comandante del Ejército que llevaron a cabo ataques a la red eléctrica de Ucrania.

Pero Kiev también ha arremetido contra las refinerías de petróleo de Rusia, lanzando ataques con drones de largo alcance con el objetivo de cortar los ingresos del sector energético que son vitales para financiar al ejército de Moscú.

Temas relacionados:

Guerra en Ucrania

Ataques

Rusia

Redes

Gas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Actualidad

Ver más
Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
Inseguridad

¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela. (AFP)
Despliegue militar

"Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, sobre acciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia ante Bolivia - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia regresa a un Mundial después de ocho años: selló su clasificación tras golear a Bolivia en las Eliminatorias

Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
Inseguridad

¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

Messi y James Rodríguez. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras anotaciones de Messi a La Vinotinto y de James Rodríguez a Bolivia

Shakira | Foto AFP
Shakira

“La educación trae esperanza”: el conmovedor mensaje de Shakira al inaugurar una nueva escuela en Colombia

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela. (AFP)
Despliegue militar

"Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, sobre acciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

Savannah DeMelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Futbolista Savannah DeMelo causó preocupación tras desplomarse en pleno partido de la Nation Womens Soccer League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda