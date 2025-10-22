NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Bahamas recomienda a sus ciudadanos alejarse de las costas de Venezuela

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Los bombardeos a lanchas sospechosas del narcotráfico y la posible respuesta de Venezuela hacen temer víctimas colaterales.

Un alerta de seguridad urgente dirigida a sus ciudadanos fue emitida en Bahamas.

En la advertencia aconseja a sus ciudadanos enfáticamente que se mantengan alejados de las costas venezolanas.

Esto debido a la escalada de tensiones militares y la inestabilidad en el Mar Caribe por la guerra que ha declarado Trump al Cartel de los Soles.

El ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Wayne Munroe, comunicó la preocupación por los incidentes navales entre las fuerzas de Estados Unidos y el régimen venezolano.

Munroe aconsejó a los bahameños a que "se mantengan alejados de las lanchas rápidas que salen de [las costas venezolanas]", sugiriendo que la zona se ha vuelto de alto riesgo, según reportó EFE.

La alerta de Bahamas subraya el riesgo de que sus nacionales se vean envueltos en un posible conflicto o en las actividades ilícitas que, según analistas, proliferan en la zona.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

DDHH VENEZUELA

Bahamas

