Bahamas recomienda a sus ciudadanos alejarse de las costas de Venezuela

Un alerta de seguridad urgente dirigida a sus ciudadanos fue emitida en Bahamas.

En la advertencia aconseja a sus ciudadanos enfáticamente que se mantengan alejados de las costas venezolanas.

Esto debido a la escalada de tensiones militares y la inestabilidad en el Mar Caribe por la guerra que ha declarado Trump al Cartel de los Soles.

El ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Wayne Munroe, comunicó la preocupación por los incidentes navales entre las fuerzas de Estados Unidos y el régimen venezolano.

Munroe aconsejó a los bahameños a que "se mantengan alejados de las lanchas rápidas que salen de [las costas venezolanas]", sugiriendo que la zona se ha vuelto de alto riesgo, según reportó EFE.

La alerta de Bahamas subraya el riesgo de que sus nacionales se vean envueltos en un posible conflicto o en las actividades ilícitas que, según analistas, proliferan en la zona.