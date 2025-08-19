NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia acusa a Ucrania de intensificar los ataques - Foto de referencia de EFE
Cinco de los cadáveres corresponden a militares fallecidos durante su cautiverio en Rusia a causa de las heridas sufridas o de enfermedades, según Kiev.

Rusia devolvió los restos de 1.000 soldados ucranianos, la mayoría caídos en el frente y algunos muertos en cautiverio, informó el martes Kiev, subrayando que estos intercambios constituyen uno de los pocos resultados de las conversaciones entre ambos países.

"Como resultado de las medidas de repatriación, los cuerpos de 1.000 personas fallecidas fueron entregados a Ucrania" por la parte rusa, la cual indicó que eran soldados ucranianos, informó el centro ucraniano encargado del tratamiento de los prisioneros de guerra.

Según esta fuente, cinco de los cadáveres corresponden a militares fallecidos durante su cautiverio en Rusia a causa de las heridas sufridas o de enfermedades.

El negociador ruso, Vladimir Medinski, confirmó en su cuenta de Telegram el canje, y precisó que Kiev entregó por su lado los cuerpos de 19 soldados rusos.

Con este intercambio, ya son más de 11.000 los cadáveres entregados por Rusia a Ucrania desde el inicio del año.

Los intercambios de soldados muertos y de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos de cooperación abierta entre Kiev y Moscú, desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022.

Las dos partes acordaron efectuar nuevos intercambios en sus últimas conversaciones en Estambul en julio.

Cabe señalar que el pasado 14 de agosto Rusia y Ucrania intercambiaron 84 prisioneros de guerra, según anunció el Ministerio de Defensa ruso, la víspera de una cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, “84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el intercambio, indicando que incluyó tanto a militares como a civiles.

"Entre las personas liberadas hoy figuran civiles detenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017" y soldados que participaron en la defensa de la ciudad portuaria de Mariúpol, asediada por el ejército ruso en 2022, señaló.

Según él, Emiratos Árabes Unidos desempeñó un papel de mediación en este intercambio, como en operaciones similares en el pasado.

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, más de tres años y medio después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania.

Ambas partes han intercambiado este año a miles de prisioneros, conforme a acuerdos alcanzados durante tres rondas de conversaciones directas en Estambul, de mayo a julio.

