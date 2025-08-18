NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gabriel Merino, experto en política internacional, analizó en La Tarde de NTN24 las reuniones que Donald Trump mantuvo con Volodímir Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski visitó este lunes la Casa Blanca, en Washington, para reunirse con Donald Trump para buscar una salida negociada al conflicto con Rusia.

A su vez, el mandatario estadounidense mantuvo una reunión con líderes europeos, entre ellos, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni,.

Hay una discusión muy fuerte, desde que asumió Trump, entre alto al fuego, que quería imponer Occidente, y un acuerdo de paz integral por parte de Rusia (...) A medida que pasa el tiempo la posesión negociadora de Ucrania y occidente es cada vez más débil”, dijo Merino.

Tras la reunión con Zelenski, Donald Trump aseguró que buscará una reunión trilateral en la que participen el presidente ucraniano y Vladimir Putin, con quien se reunió el pasado viernes en Alaska.

Merino respondió qué tan factible sería una cumbre trilateral que incluya a Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Si Putin consigue gran parte de los objetivos políticos que tenía en el conflicto, podría ceder tranquilamente a una reunión trilateral con Zelenski en Moscú”, indicó.

Inclusive, si Zelenski está dispuesto a firmar un acuerdo de paz integral y a firmar este conjunto de objetivos que Rusia se había trazado se podría dar la reunión”, agregó.

Temas relacionados:

Guerra entre Rusia y Ucrania

Volodímir Zelenski

Vladímir Putin

Donald Trump

Washington

