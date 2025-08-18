¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski visitó este lunes la Casa Blanca, en Washington, para reunirse con Donald Trump para buscar una salida negociada al conflicto con Rusia.

A su vez, el mandatario estadounidense mantuvo una reunión con líderes europeos, entre ellos, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni,.

Gabriel Merino, experto en política internacional, analizó en La Tarde de NTN24 las reuniones que Donald Trump mantuvo con Volodímir Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca.

“Hay una discusión muy fuerte, desde que asumió Trump, entre alto al fuego, que quería imponer Occidente, y un acuerdo de paz integral por parte de Rusia (...) A medida que pasa el tiempo la posesión negociadora de Ucrania y occidente es cada vez más débil”, dijo Merino.

Tras la reunión con Zelenski, Donald Trump aseguró que buscará una reunión trilateral en la que participen el presidente ucraniano y Vladimir Putin, con quien se reunió el pasado viernes en Alaska.

Merino respondió qué tan factible sería una cumbre trilateral que incluya a Rusia, Estados Unidos y Ucrania

“Si Putin consigue gran parte de los objetivos políticos que tenía en el conflicto, podría ceder tranquilamente a una reunión trilateral con Zelenski en Moscú”, indicó.

“Inclusive, si Zelenski está dispuesto a firmar un acuerdo de paz integral y a firmar este conjunto de objetivos que Rusia se había trazado se podría dar la reunión”, agregó.