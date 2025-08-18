NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Volodímir Zelenski

Putin dijo estar listo para encuentro con Zelenski y puso fecha de reunión, según reveló el canciller alemán tras cumbre con Trump

agosto 18, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
El canciller alemán, Friedrich Merz, reveló que Vladimir Putin afirmó estar dispuesto a reunirse con Zelenski tras conversar con Trump.

La reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y varios líderes europeos, entre ellos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, este lunes, habría arrojado las primeras reacciones desde Moscú.

Al término del encuentro que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en Washington, el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también participó en la reunión, señaló que Vladimir Putin dijo estar dispuesto a reunirse con Zelenski y puso fecha del encuentro.

"El presidente estadounidense habló con el presidente ruso y acordaron que habrá una reunión entre el presidente ruso y el presidente ucraniano en las próximas dos semanas", dijo Merz a los periodistas después de las conversaciones en la Casa Blanca.

o

La prensa norteamericana reveló que en medio de la reunión con los líderes europeos, Donald Trump llamó directamente a Putin para hablar de un posible encuentro trilateral, por lo que las palabras de Merz podrían confirmar dicho evento.

Hace instantes, la Casa Blanca anunció el cierre y se pudo observar a los líderes europeos saliendo del recinto, en ese sentido no se esperan nuevas declaraciones de Donald Trump este lunes.

Cabe resaltar que del encuentro también participaron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Keir Starmer, primer ministro británico; Alexander Stubb, presidente de Finlandia, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Los líderes europeos hablaron de las garantías de seguridad para Ucrania y solicitaron un cese al fuego para avanzar en las negociaciones de paz.

Los próximos pasos son los más complejos. No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego”, declaró Merz.

Trump, de 79 años, escribió en su red social Truth Social que "todos están muy contentos por la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania".

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky", dijo Trump.

Trump dijo que luego celebrará una cumbre tripartita con los líderes de Ucrania y Rusia.

o

En la reunión, más temprano, entre Trump y Zelenski, ambos mandatarios se mostraron confiados en una salida negociada de la guerra e incluso se habló de la posibilidad de una reunión trilateral entre Putin, Trump y Zelenski.

Durante la conversación privada entre Trump y Zelenski, Dan Scavino, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, publicó una fotografía en la que se observa un mapa de Ucrania colgado en la Oficina Oval con las zonas orientales ocupadas por Rusia sombreadas de color rojo.

Se especula que el mapa podría haber sido utilizado para abordar posibles concesiones de territorios de cara a una negociación de paz con Moscú. No obstante, Zelenski únicamente aseguró que le mostró a Trump los puntos de batalla con Rusia.

Cabe recordar que previo a la reunión de este lunes, Donald Trump le sugirió a Zelenski ceder Crimea, zona que actualmente es ocupada por el ejército ruso.

"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en vísperas de una reunión en Washington con el mandatario ucraniano y líderes europeos.

"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y UCRANIA NO PUEDE ENTRAR EN LA OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", añadió.

