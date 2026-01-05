Rusia envía alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela

La embajada rusa en Caracas envió una alerta a los ciudadanos rusos para que no viajen a Venezuela, según informó este lunes la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Rusia indicó que "desaconseja" a sus ciudadanos realizar algún tipo de viaje hasta el país venezolano, que actualmente se encuentra en una alta incertidumbre tras los recientes acontecimientos.

La advertencia de la embajada, cabe resaltar, se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Esta fue una de las demostraciones más asombrosas, efectivas y poderosas del poderío y la competencia estadounidense en la historia de Estados Unidos", dijo Trump el sábado en una conferencia de prensa en su complejo Mar-a-Lago en Florida, donde estuvo acompañado por altos cargos como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio.

Un avión que transportaba a Maduro y a su esposa aterrizó en Nueva York el sábado por la noche luego de retirarlos de Venezuela en el buque USS Iwo Jima, y en la mañana del lunes se vio a Maduro siendo trasladado desde una prisión en Brooklyn, donde pasó dos noches, a enfrentar su primera audiencia judicial.

Trump prometió el sábado poner a Venezuela bajo control estadounidense por ahora, incluso desplegando fuerzas estadounidenses si es necesario, hasta que "podemos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa".

Asimismo, el mandatario republicano sostuvo que su país estará a cargo del petróleo de Venezuela y de allí saldrá la compensación por los daños que Estados Unidos ha sufrido a causa de la droga que, afirma, ha sido enviada desde territorio venezolano.

Las medidas han generado incertidumbre tanto en Estados Unidos, donde los demócratas aseguran que la de "administrar Venezuela" no fue una decisión consensuada previamente, como en el país sudamericano, donde el régimen puso a cargo a Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente de Maduro, por lo que los ciudadanos se preguntan qué ocurrirá en los días posteriores.

Maduro, entretanto, ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Se espera que comparezca este lunes sobre el mediodía, hora local, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.