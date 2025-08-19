NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Guerra en Ucrania

"Rusia no muestra signos de querer realmente la paz": presidente de Francia tras reunión en la Casa Blanca

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Emmanuel Macron - AFP
Emmanuel Macron - AFP
El líder europeo publicó un video en sus redes sociales tras la cumbre del lunes con líderes mundiales en Estados Unidos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que "Rusia no muestra signos de querer realmente la paz" tras reunirse el lunes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Volodímir Zelenski y demás líderes europeos aliados de Ucrania.

"Nuestra experiencia durante los últimos 15 años con el enfoque del presidente Putin es que, siempre que cree que puede ganar mediante la guerra, no negocia la paz. Esa es la realidad", dijo Macron en un video publicado en sus redes sociales este martes.

Las declaraciones del mandatario francés contra el presidente ruso Vladímir Putin sobre un posible acuerdo para acabar con el conflicto en Ucrania van en línea con unas proferidas en una entrevista a la cadena LCI.

o

Macron advirtió a sus aliados europeos que no confiaran en el presidente ruso a quien acusó de ser un "depredador", un "ogro ante nuestras puertas" y una "fuerza desestabilizadora".

"Putin rara vez ha cumplido sus compromisos (...) Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder", dijo.

En ese contexto, el líder europeo dijo que Rusia "no va a volver a la paz y a un sistema democrático abierto de la noche a la mañana".

"Incluso para su propia supervivencia, él (Putin) necesita seguir alimentándose. Así es. Y por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas", añadió.

Prosiguió diciendo: "No digo que mañana vaya a ser Francia la que sea atacada, pero es una amenaza para los europeos (...). No hay que ser ingenuos".

o

Macron no comparte el optimismo de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Y es que el presidente estadounidense mantiene su esperanza de que Putin avance hacia el fin de la guerra en Ucrania, aunque este martes dijo al programa "Fox & Friends" de Fox News que era posible que el líder ruso no quisiera llegar a un acuerdo.

"Para ser honesto, no creo que vaya a ser un problema. Creo que Putin está cansado. Creo que todos están cansados, pero nunca se sabe (...) Sabremos qué le pasa al presidente Putin en las próximas semanas... Es posible que no quiera llegar a un acuerdo", dijo.

