El duro e impresionante entrenamiento que realizan los astronautas de Artemis II para proteger el cuerpo fuera de la Tierra

Los astronautas de Artemis II cumplen su quinto día orbitando en el espacio rumbo a la Luna. En una de las transmisiones de la NASA, que registra minuto a minuto lo que sucede en la nave espacial Orión, se observó a uno de los tripulantes realizando ejercicio.

Y es que dentro de la nave, los astronautas disponen de un volante inercial, el cual pesa 14 kilogramos y ocupa el espacio de una valija de mano. El sistema ostenta un volante, poleas, un limitador de par y una estructura del tamaño de una caja de zapatos que funciona como una máquina remo.

De acuerdo con la NASA, estas herramientas les permiten a los astronautas realizar ejercicios aeróbicos y de resistencia, sin perder la eficacia.

En este caso, se observó cómo el astronauta y piloto Victor Glove se sujeta de una correa a una barra y tira de ella. Esta práctica funciona para trabajar bíceps, sentadillas, peso muerto, remo ergométrico y elevaciones de pantorrillas.

Cabe resaltar que la NASA explicó que “los entrenamientos matutinos sirven para poner a prueba los sistemas de soporte vital de Orión antes de abandonar la órbita terrestre”.

Es de alta importancia el ejercicio de los astronautas en el espacio y su rutina debe contemplar aproximadamente dos horas diarias, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la microgravedad, que causan:

Pérdida rápida de masa muscular

Debilitamiento óseo (atrofia)

Problemas cardiovasculares

Asimismo, el ejercicio en ese tipo de ambientes ayuda a reducir el estrés y mejora la salud mental, sobre todo durante misiones largas. Como resultado, el plan de Artemis II busca minimizar, durante los diez días que dura la misión, los impactos de la microgravedad en los sistemas musculoesqueléticos de los astronautas.