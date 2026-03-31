Bestseller de escritora sudamericana será adaptado en ambiciosa producción que estrenará Prime Video a finales de abril: este es el tráiler

Prime Video reveló recientemente el tráiler oficial de 'La Casa de los Espíritus', la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de la escritora chilena Isabel Allende.

La serie se estrena el 29 de abril con tres episodios, seguidos de nuevos episodios semanales hasta el gran final el 13 de mayo, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

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Basada en la internacionalmente aclamada novela de Allende, 'La Casa de los Espíritus' es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres—Clara, Blanca y Alba—en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la conmoción política y la magia.

La sinopsis de la producción según IMDb, la base de datos en línea más grande y popular del mundo sobre cine, televisión, streaming y videojuegos, describe con más detalle la historia.

A lo largo de un siglo, la familia Trueba se enfrenta a amores secretos, revoluciones y conflictos generacionales entre el tiránico patriarca y su nieta, en medio de una violenta agitación social

La Casa de los Espíritus está protagonizada por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El reparto también incluye a Fernanda Castillo como Férula, Aline Kuppenheim como Nivea del Valle, Eduard Fernández como Severo del Valle, Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca, Rochi Hernández como Alba, Juan Pablo Raba como Tío Marcos, Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, entre otros.

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas junto a los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola, y Andrés Wood.

La serie es además producida por FilmNation Entertainment, la compañía multiganadora de los Premios Oscar detrás de 'Anora' y 'Cónclave', con el apoyo de Fabula, la productora chilena ganadora del Oscar.

'La Casa de los Espíritus' se unirá a una creciente lista de películas y shows de televisión internacionales disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Prime Original colombianas como 'Betty la Fea: la Historia Continúa', 'Pimpinero: Sangre y Gasolina', 'Los Billis' y 'Los Iniciados', entre otras.

La plataforma también cuenta en su catálogo con galardonadas series y películas Prime Originals aclamadas por la crítica que incluyen algunas como 'Fallout', 'Jefes de Estado', 'Reacher', 'Traje Rojo', 'El Duro', 'El Contador 2', 'The Boys', 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' y' El verano en que me enamoré'.