Jueves, 25 de septiembre de 2025
Apagones Venezuela

San Juan de Colón, el pueblo del Táchira que lleva tres días sin electricidad y ya comienza a mostrar signos de desesperación

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Lo ocurrido a este pueblo con el tema eléctrico no es nuevo, pero en las últimas horas ha escalado otro nivel.

"Descubre la encantadora ciudad de San Juan de Colón, en el vibrante estado Táchira, Venezuela", dice un post con algunos años en la cuenta del Ministerio del Turismo.

Pero la realidad de San Juan de Colón es mucho más dura: apagones eléctricos constantes, una sola estación de gasolina, violencia armada y otros, son parte del día a día.

La que fue bautizada como "La Ciudad de las Palmeras", lleva 72 horas sin electricidad este jueves, mientras su gobernador, el chavista Freddy Bernal, se ocupa de ejercicios militares para defender a Maduro.

San Juan de Colón sufrió de las peores represiones en 2017 cuando el pueblo venezolano se alzó en protestas en todos los estados.

Ha sufrido seriamente la violencia de las guerrillas en la frontera con Colombia, no existe prensa independiente y sus comerciantes sobreviven.

La comida comenzó a descomponerse y los productores temen la pérdida de la materia prima.

"La desesperación comienza a sentirse entre los comerciantes del municipio Ayacucho, quienes desde tempranas horas de este jueves han salido en busca de bolsas de hielo para intentar mantener la cadena de frío de sus productos", reseña el diario La Nación en su página web.

La falla eléctrica comienza a provocar pérdidas irreversibles en restaurantes, carnicerías y otros establecimientos que dependen de la refrigeración.

