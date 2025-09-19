NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Apagones Venezuela

Régimen denuncia segundo "ataque" en menos de una semana al sistema eléctrico venezolano

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Tendido eléctrico en Venezuela - AFP
Tendido eléctrico en Venezuela - AFP
Varios expertos han advertido de la necesidad de una inversión mil millonaria para recuperar el sistema que una vez fue modelo en el mundo.

En momentos en que Maduro ha ordenado el mayor despliegue militar por la presencia en el Caribe de buques de Estados Unidos, la estatal eléctrica, Corpoelec, alega que los bajones recientes son producto de ataques.

Pese a innumerables denuncias sobre la precariedad del servicio, y el descuido de toda la infraestructura en manos del Estado, las autoridades se victimizan y señalan a factores externos.

Fuera de Caracas, hay estados que pasan hasta seis horas seguidas sin electricidad y la situación se ha vuelto cotidiana.

Pero en los meses de agosto y septiembre, los más calurosos del año y con mayor demanda de servicio, se han generado varias fallas que han afectado a la mitad de los estados.

Corpoelec asegura que son ataques.

Este 16 de septiembre emitieron otro comunicado en el que denuncian un segundo "ataque" en la red troncal de transmisión.

"Corpoelec denuncia un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales líneas de transmisión 765 kV, infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país", cita el comunicado.

El primer "ataque" se registró el 10 de septiembre y afectó 2 líneas de transmisión de 230 kV, ubicadas en el oriente del país.

Los 2 "sabotajes" ocurrieron en la Red Troncal de Transmisión, que alimenta de energía a todo el país, la cual -según especialistas en el tema- registra un alto deterioro y se violan los límites de transmisión de la electricidad para que opere de manera segura.

