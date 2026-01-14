Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

En Washington, la administración de Donald Trump ha dejado clara su estrategia hacia Venezuela, centrada en la figura de Delcy Rodríguez.

Durante una entrevista reciente con NTN24, David Alandete, corresponsal en Washington del diario ABC, explicó que Rodríguez se encuentra en una situación de dependencia respecto a las demandas estadounidenses, expresadas principalmente por Trump y Marco Rubio.

Alandete describe cómo estas demandas incluyen desde presiones para la excarcelación de presos políticos hasta la reestructuración del sector petrolero, todo presentado bajo la óptica de una cooperación aparente.

Rodríguez tiene que maniobrar con cuidado, considerando también la presencia de Diosdado Cabello, lo que la pone “entre la espada y la pared”, como indica Alandete.

Esta dualidad interna en Venezuela añade un nivel de complejidad a las interacciones con Estados Unidos, donde también se identifica una inclinación política hacia figuras opositoras como María Corina Machado, quien ha sido recibida con más apertura en la Casa Blanca.

Este hecho destaca un dualismo en la política exterior de Trump hacia Venezuela: por un lado, mantener una línea dura contra el gobierno actual y, por otro, promover ciertos líderes de la oposición.

La reciente conversación telefónica entre Trump y Rodríguez, en lugar de un esperado encuentro en Washington, refleja las tensiones diplomáticas. Las solicitudes de visa de Rodríguez y su equipo, que buscaban una visita oficial, se vieron frustradas por las sanciones estadounidenses vigentes.

Aun así, se espera que otros actores, como Félix Plasencia, representante venezolano en Londres, busquen negociaciones con altos funcionarios estadounidenses.

Mientras tanto, Alandete resalta que María Corina Machado se está posicionando como un elemento crucial en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela.

Recientemente, en redes sociales, Alandete explicó cómo le ha afectado a Delcy Rodríguez el estar sancionada.

"Los hechos son estos: Delcy Rodríguez trató por todos los medios de neutralizar el impacto de la visita de María Corina Machado. La semana pasada envió a varios delegados a Washington, inicialmente con visados de turista, para solicitar una visita para ella el martes o el miércoles. Ante las reticencias de la Administración, se intentó como alternativa una conversación telefónica con Trump, con el objetivo de sentar las bases del escenario actual", dijo.

"Parte de esa delegación tuvo que abandonar Estados Unidos y regresar posteriormente con los visados adecuados. Ahora, con Félix Plasencia al frente, el entorno de Delcy pretende que esa comitiva sea recibida este jueves, de forma paralela a la visita de Machado, en un claro intento de disputar protagonismo y atención política", añadió.