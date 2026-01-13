NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán: estas serían las naciones afectadas

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en un intento de apretar al régimen de los ayatolás, cuya represión de las protestas deja al menos 648 muertos, según una ONG.

Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas.

Al principio iban dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

o

Este martes se restableció la conexión telefónica internacional en Teherán, aunque los iraníes siguen sin poder acceder a internet por un bloqueo impuesto por las autoridades desde el 8 de enero que, según organizaciones de derechos humanos, busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes en redes sociales que dicho arancel del 25% se aplicaría "inmediatamente" en sus actividades en Estados Unidos a los socios comerciales de la República Islámica.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics por lo que se anticipa que estas serían las naciones afectadas.

Poco después, Pekín respondió que "protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses" y consideró que "no hay ganadores en una guerra arancelaria".

La Casa Blanca afirmó el lunes que Trump no tiene ningún "temor" a atacar militarmente a Irán pero que, de momento, está dando prioridad a la diplomacia.

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Human Rights Watch (HRW) a su turno precisó que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país".

Según la prensa estatal iraní, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

o

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el Ejecutivo "dialogó" con los manifestantes en los primeros días del movimiento y que sólo ordenó que se cortara internet tras verse "confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país".

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: "Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello".

Catar dijo que una escalada entre Washington y Teherán sería "catastrófica" para Oriente Medio.

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días, las autoridades convocaron contramanifestaciones el lunes en apoyo a la República Islámica, una movilización que representa una "advertencia" para Estados Unidos, declaró el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión de las protestas y llamó a "dejar de matar a manifestantes pacíficos".

España convocó este martes al embajador de Irán en Madrid para expresar su "enérgica repulsa y condena" de la represión, y el presidente francés, Emmanuel Macron, emitió un comunicado en el que condena "la violencia estatal que apunta indiscriminadamente contra mujeres y hombres iraníes que piden valientemente que se respeten sus derechos".

"Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado", afirmó el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, durante un viaje a India. "Creo que estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen", agregó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Aranceles

Estados Unidos e Irán

Irán

Teherán

Teherán y Washington

Presidente de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump habló sobre la transición democrática de Venezuela cuando se cumple una semana de la captura de Maduro: "Todos van a estar felices en Sudamérica"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump habló sobre la transición democrática de Venezuela cuando se cumple una semana de la captura de Maduro: "Todos van a estar felices en Sudamérica"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: AFP
Nasry Asfura

Presidente electo de Honduras Nasry Asfura restituirá el tratado de extradición con Estados Unidos

El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Fuerte Paramacay
Militares contra Maduro

Sentencian a penas máximas a militares sublevados contra Maduro en 2017: Caguaripano y sus compañeros en la lista

Pete Hegseth | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Jefe del Pentágono dijo que cerca de 200 militares estadounidenses entraron a Caracas para capturar a Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre