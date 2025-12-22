Así promocionó Delcy Rodríguez el zarpe de un buque petrolero de Chevron rumbo a Texas

El buque de Chevron "Canopus Voyager" con petróleo venezolano salió del país rumbo a Estados Unidos, según publicó la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, el mismo día que se anunció la persecución de un tercer tanquero en las costas del Caribe.

La también ministra de Hidrocarburos anunció el zarpe en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera venezolana.

"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", dice el texto que acompaña el video.

El zarpe se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también incautó dos buques, alegando que estaban sancionados, lo que Maduro calificó como un "robo".