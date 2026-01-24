NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Sábado, 24 de enero de 2026
Bad Bunny

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores colombianos con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny - AFP
Bad Bunny - AFP
El Conejo Malo sonó a todo volumen el tema musical “La Reina” en el Estadio Atanasio Girardot.

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido artísticamente como Bad Bunny, llevó su gira mundial “Debí tirar más fotos” al Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 23 de enero de 2026.

Durante su primera presentación en territorio paisa, el Conejo Malo sorprendió a sus seguidores al sonar en el complejo deportivo “La Reina”, clásico del cantante local Diomedes Díaz, que desató la euforia entre el público.

o

En grabaciones divulgadas en las redes sociales se pudo observar el momento en el que se anuncia una canción exclusiva, generando expectativa entre los asistentes: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes esta noche. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”, narró una voz.

La canción de Diomedes fue una antesala a la interpretación de “No Me Quiero Casar”, tema musical del cantante lanzado en 2023 y dedicado a quienes viven la vida sin compromisos.

Se trató de la primera de las tres fechas que el intérprete de “Yo me porto bonito” tiene previstas en la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Las otras se llevarán a cabo este sábado 24 y el domingo 25 de enero en el mismo lugar.

o

Bad Bunny comenzó su gira mundial el viernes 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y recorre Costa Rica, Colombia, México, entre otras antes de cerrar el 22 de julio de 2026 en Bélgica.

La gira “Debí tirar más fotos” da vida al álbum del mismo nombre, y sumerge completamente al público en su universo y celebrando la esencia y la cultura de la herencia puertorriqueña de Bad Bunny.

Temas relacionados:

Bad Bunny

Colombia

Medellín

Cantante

Concierto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Entretenimiento

Ver más
Arturo Vidal | Foto: EFE
Arturo VIdal

Arturo Vidal está en Colombia y fue visto en el Salsódromo disfrutando del primer día de la Feria de Cali

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

Avengers: Doomsday - Foto EFE
Avengers: Doomsday

Con conteo regresivo, Marvel revela el retorno de uno de sus más queridos personajes en un conmovedor avance de su próxima película de Avengers

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe - AFP
Regimen chavista

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Delcy Rodriguez
Cae el régimen de Maduro

Delcy Rodríguez asegura que desconocen el paradero de Maduro y Cilia Flores y exige fe de vida

Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. confirmó a NTN24 que un equipo diplomático está en Caracas para "una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones"

Arturo Vidal | Foto: EFE
Arturo VIdal

Arturo Vidal está en Colombia y fue visto en el Salsódromo disfrutando del primer día de la Feria de Cali

Guerra en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania denunció "noche de terror ruso" en momentos en los que hay delegaciones reunidas para buscar una salida al conflicto

Ryan Reynolds | Foto: EFE
Ryan Reynolds

La eufórica reacción de Ryan Reynolds en el partido en el que su equipo eliminó a uno de la Premier League en la FA Cup

Selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: AFP
IFFHS

Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre