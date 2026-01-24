Bad Bunny sorprendió a sus seguidores colombianos con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido artísticamente como Bad Bunny, llevó su gira mundial “Debí tirar más fotos” al Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 23 de enero de 2026.

Durante su primera presentación en territorio paisa, el Conejo Malo sorprendió a sus seguidores al sonar en el complejo deportivo “La Reina”, clásico del cantante local Diomedes Díaz, que desató la euforia entre el público.

En grabaciones divulgadas en las redes sociales se pudo observar el momento en el que se anuncia una canción exclusiva, generando expectativa entre los asistentes: “La próxima canción es una exclusiva para ustedes esta noche. Es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”, narró una voz.

La canción de Diomedes fue una antesala a la interpretación de “No Me Quiero Casar”, tema musical del cantante lanzado en 2023 y dedicado a quienes viven la vida sin compromisos.

Se trató de la primera de las tres fechas que el intérprete de “Yo me porto bonito” tiene previstas en la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Las otras se llevarán a cabo este sábado 24 y el domingo 25 de enero en el mismo lugar.

Bad Bunny comenzó su gira mundial el viernes 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y recorre Costa Rica, Colombia, México, entre otras antes de cerrar el 22 de julio de 2026 en Bélgica.

La gira “Debí tirar más fotos” da vida al álbum del mismo nombre, y sumerge completamente al público en su universo y celebrando la esencia y la cultura de la herencia puertorriqueña de Bad Bunny.