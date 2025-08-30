"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, analizó en el programa La Tarde de NTN24 las denuncias y dichos, impulsados por algunos sectores políticos, sobre la supuesta presencia masiva del Tren de Aragua en Estados Unidos.

Una de las primeras cosas que expuso es que el Tren de Aragua “es una federación hiperviolenta de diferentes pandillas venezolanas”. “Aterrorizan las comunidades donde operan, pero no es una estructura criminal integrada verticalmente”, mencionó.

Sin embargo lamentó que ahora “se usa como una marca para describir a todos los delincuentes venezolanos”.

“En el caso de Estados Unidos creemos que la designación de terrorista del Tren de Aragua se relaciona más con la deportación y una política agresiva de la inmigración que con una amenaza a la seguridad nacional”, mencionó.

En este sentido aclaró que en Insight Crime no han “encontrado evidencia de un intento concertado de Tren de Aragua para establecerse en Estados Unidos”. “Tampoco hemos encontrado coordinación entre delincuentes venezolanos arrestados en diferentes partes de Estados Unidos”, detalló.

“Además existen dudas sobre quienes se describen como parte del Tren de Aragua y si tienen afiliación con la pandilla. Los tatuajes no son un indicador fiable. La estrategia de Estados Unidos corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos porque la idea de Tren de Aragua haciendo una invasión a Estados Unidos no tiene evidencia”, precisó.

Por otra parte, afirmó que “el tren de Aragua se convirtió en una vergüenza internacional para Maduro” pero que la estructura “ha perdido gran parte de la protección política que le permitió prosperar dentro y afuera de las prisiones venezolanas”.