NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
El Tren de Aragua

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
McDermott aseveró que Insight Crime no ha “encontrado evidencia de un intento concertado de Tren de Aragua para establecerse en Estados Unidos”.

Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, analizó en el programa La Tarde de NTN24 las denuncias y dichos, impulsados por algunos sectores políticos, sobre la supuesta presencia masiva del Tren de Aragua en Estados Unidos.

Una de las primeras cosas que expuso es que el Tren de Aragua “es una federación hiperviolenta de diferentes pandillas venezolanas”. “Aterrorizan las comunidades donde operan, pero no es una estructura criminal integrada verticalmente”, mencionó.

o

Sin embargo lamentó que ahora “se usa como una marca para describir a todos los delincuentes venezolanos”.

“En el caso de Estados Unidos creemos que la designación de terrorista del Tren de Aragua se relaciona más con la deportación y una política agresiva de la inmigración que con una amenaza a la seguridad nacional”, mencionó.

En este sentido aclaró que en Insight Crime no han “encontrado evidencia de un intento concertado de Tren de Aragua para establecerse en Estados Unidos”. “Tampoco hemos encontrado coordinación entre delincuentes venezolanos arrestados en diferentes partes de Estados Unidos”, detalló.

“Además existen dudas sobre quienes se describen como parte del Tren de Aragua y si tienen afiliación con la pandilla. Los tatuajes no son un indicador fiable. La estrategia de Estados Unidos corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos porque la idea de Tren de Aragua haciendo una invasión a Estados Unidos no tiene evidencia”, precisó.

o

Por otra parte, afirmó que “el tren de Aragua se convirtió en una vergüenza internacional para Maduro” pero que la estructura “ha perdido gran parte de la protección política que le permitió prosperar dentro y afuera de las prisiones venezolanas”.

Temas relacionados:

El Tren de Aragua

Inmigración en Estados Unidos

Migrantes venezolanos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Extorsión

Tras denuncias de extorsiones policiales, DGCIM lanza campaña invitando a no callar y estallan los comentarios

Frontera entre Colombia y Venezuela (AFP)
Detenciones arbitrarias

Venezuela libera a grupo de colombianos detenidos en la frontera

Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Extorsión

Tras denuncias de extorsiones policiales, DGCIM lanza campaña invitando a no callar y estallan los comentarios

Frontera entre Colombia y Venezuela (AFP)
Detenciones arbitrarias

Venezuela libera a grupo de colombianos detenidos en la frontera

Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

Lamine Yamal y Robert Lewandowski | Foto: EFE
UEFA

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona fueron multados por la UEFA por hechos relacionados a su último partido en Champions League

Meliponicultura: la crianza de abejas sin aguijón - Foto referencia: Canva
Abejas

Conoce la meliponicultura, práctica ancestral del Guainía que se basa en la cría y el manejo de abejas sin aguijón

Funcionario del Cicpc. AVN
Desaparecidos

Otra joven es reportada como desaparecida en Caracas: Salió de Maracay a verse con su novio que nadie conoce

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano