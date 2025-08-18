NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Tren de Aragua

Sicario del Tren de Aragua liberado por error fue recapturado en Colombia: Cambió su apariencia pero un tatuaje permitió identificarlo

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Alberto Mejía huyó en julio cuando fue liberado por error por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que le decretó apenas un día antes la prisión preventiva.

Autoridades colombianas detuvieron en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, a Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los más buscados del Tren de Aragua, declarada por Estados Unidos como organización "terrorista" global.

La búsqueda de Alberto Carlos Mejía Hernández se declaró oficialmente en Chile con una notificación roja de la Interpol. Le imputan homicidio calificado.

La Fiscalía de Chile investiga si el documento que permitió su salida fue falsificado o si existió manipulación de los sistemas informáticos judiciales, posibilitando así la fuga.

Había participado en varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Santiago.

"El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (en Santiago)", según detalló el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana.

La operación entre ambos países se ejecutó entre la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros.

Mejía Hernández se había teñido el cabello de amarillo pero tenía una marca inconfundible: Un tatuaje con el rostro del dios mitológico Zeus.

Las autoridades corroboraron su identidad al comparar este rasgo físico con los registros previos a su fuga de Chile. El tatuaje permitió confirmar que se trataba del integrante del Tren de Aragua buscado por las agencias de policía de ambos países, a pesar de que el detenido había alterado su apariencia física tiñéndose el cabello.

Quedó a disposición de la Fiscalía colombiana para continuar con el proceso de extradición

