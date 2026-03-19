¿Se está burlando Delcy Rodríguez de Donald Trump? Saca al prófugo Vladimir Padrino y nombra al torturador Gustavo González: estos son sus prontuarios

El pasado 18 de marzo, Delcy Rodríguez, quien ejerce como jefe encargada del régimen venezolano, relevó a Vladimir Padrino López del cargo de ministro de Defensa después de más de once años en esa posición y designó en su lugar al general Gustavo González López.

Tanto el nuevo titular como el saliente han sido objeto de serios señalamientos por parte de organismos internacionales, quienes califican a ambos funcionarios de la dictadura venezolana como brazos ejecutores de múltiples torturas en su país.

González López, que dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fue jefe de la inteligencia militar (DGCIM), está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, y diversas organizaciones lo han acusado de supervisar centros donde se han reportado torturas y violaciones graves.

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Por su parte, Padrino López, que estaba al frente de la Defensa desde 2014 y era visto como una figura clave en el aparato militar chavista, también enfrenta sanciones internacionales y señalamientos por su papel en episodios de represión violenta durante su gestión.

De hecho, Padrino, a la fecha, es solicitado por la justicia de los Estados Unidos bajo una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Esto, debido a su participación directa con el Cartel de los Soles.

En el programa La Noche de NTN24, se aborda el asunto con Fátima Sequea Torres, hermana del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio Sequea Torres, militar venezolano condenado por su participación en la llamada ‘Operación Gedeón’ en 2020.

“González López ha sido un torturador del Sebin, ha sido uno de los personajes que le encantaba llevar a los presos políticos, civiles y militares a lo que le llaman ‘la tumba’ en Plaza Venezuela”, dijo Sequea Torres.

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La entrevistada recordó que aparte de su hermano, otros familiares se encuentran tras las rejas por motivos políticos, entre ellos su madre, una mujer de la tercera edad e hipertensa, quien fue interceptada por encapuchados el 20 de septiembre de 2025 en Guatire mientras se dirigía a llevar medicinas a su hijo en la cárcel.

“Metieron a mi mamá en un lugar que llaman ‘la pecera’, ella perdió la noción del tiempo, mi mamá sigue enferma, así la tuvieron mucho tiempo, torturándola”, agregó.

Este cambio en el alto mando militar del régimen venezolano se produce en un momento de considerable inestabilidad política en el país, tras la captura del dictador Nicolás Maduro a inicios de enero del año en curso.