NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

septiembre 19, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Uno de los oficiales fue capturado en Trinidad y Tobago cuando intentaba huir, mientras que el otro habría aceptado cooperar a cambio de asilo político.

Dos generales del régimen de Venezuela estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre las operaciones del Cartel de los Soles, en medio de la tensión por el despliegue militar llevado a cabo por la administración de Donald Trump en el Caribe.

Uno de los miembros de alto rango de la designada por Washington como organización terrorista, encabezada por Nicolás Maduro, habría sido capturado en un intento de escapar del país en una lancha de pasajeros.

o

El exmilitar de la marina estadounidense Luis Quiñonez confirmó más temprano en NTN24 que dicho miembro fue detenido por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mientras se dirigía hacia Cuba.

La prensa internacional ha afirmado que se trata del general de División Pedro Rafael Suárez Caballero, jefe de recursos humanos de la Aviación Militar de Venezuela, aunque Quiñonez prefirió guardar discreción con el nombre, pero adelantó que Estados Unidos iba a dar detalles de la noticia en las próximas horas.

Mientras tanto, un mensaje publicado por Marshall Billingslea, exsecretario adjunto contra el financiamiento del terrorismo del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha llamado la atención en redes sociales por su posible carácter simbólico.

Y es que Billingslea posteó en su cuenta de X un saludo de cumpleaños al general de brigada venezolano Bitner Javier Villegas Ramos, conocido por haber sido piloto personal de Maduro.

El exfuncionario estadounidense acompañó su mensaje con dos fotos del general, una en uniforme militar y otra durante lo que parece ser una reunión.

En esa misma línea, Quiñónez también contó a NTN24 que un general activo de la fuerza aérea venezolana estaría colaborando con las autoridades de Estados Unidos proporcionando información "relevante".

Este tipo de acciones, según Quiñónez, serían resultado de una creciente presión psicológica ejercida por la Casa Blanca y que, afirma, estarían teniendo un impacto incluso más efectivo que la misma presión militar directa.

o

La información sobre las presuntas colaboraciones se da en medio de una nueva confirmación de Trump sobre la destrucción de una cuarta embarcación aparentemente cargada con droga en el Caribe.

En el video se ve cómo un avión estadounidense persigue por varios segundos al bote y luego, en un parpadeo, le lanza un contundente ataque que lo reduce a cenizas en el que se suma a una serie de ataques de los que ya han sido fuertemente cuestionados por algunos sectores a nivel internacional.

El mandatario republicano eleva cada vez más sus esfuerzos por alejar el narcotráfico en aras de velar por la seguridad nacional y estratégica del país norteamericano, según ha indicado, al tiempo que endurece sus políticas migratorias como una de las principales banderas principales de su segundo mandato.

o

El régimen de Maduro, entretanto, ha anunciado el inicio de operaciones militares de cara a una posible ofensiva por parte de Estados Unidos en el territorio, llegando incluso a ordenar adiestramiento militar en los barrios.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Despliegue militar de Estados Unidos

Administración Trump

Régimen venezolano

Dictadura de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores | Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”: Antonio de la Cruz

Visado - Foto Canva
Visado

Estados Unidos endurece requisitos para visas: prohibirá práctica común en solicitudes que afectará también a turistas colombianos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores | Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”: Antonio de la Cruz

Visado - Foto Canva
Visado

Estados Unidos endurece requisitos para visas: prohibirá práctica común en solicitudes que afectará también a turistas colombianos

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Nuevas pancartas contra el régimen de Nicolás Maduro aparecen en Quito | Foto Canva
Recompensa por Maduro

Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro

Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo (EFE)
Corte Constitucional

Con 62 votos a favor el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia

Corea del Norte posee aproximadamente entre 40 y 50 ojivas nucleares | Foto EFE
Corea del Norte

Corea del Norte y su base secreta: parece sacada de una película y es considerada una “amenaza”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda