Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Dos generales del régimen de Venezuela estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre las operaciones del Cartel de los Soles, en medio de la tensión por el despliegue militar llevado a cabo por la administración de Donald Trump en el Caribe.

Uno de los miembros de alto rango de la designada por Washington como organización terrorista, encabezada por Nicolás Maduro, habría sido capturado en un intento de escapar del país en una lancha de pasajeros.

VEA TAMBIÉN Quién es el General Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría desertado a la Fuerza Armada venezolana o

El exmilitar de la marina estadounidense Luis Quiñonez confirmó más temprano en NTN24 que dicho miembro fue detenido por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mientras se dirigía hacia Cuba.

La prensa internacional ha afirmado que se trata del general de División Pedro Rafael Suárez Caballero, jefe de recursos humanos de la Aviación Militar de Venezuela, aunque Quiñonez prefirió guardar discreción con el nombre, pero adelantó que Estados Unidos iba a dar detalles de la noticia en las próximas horas.

Mientras tanto, un mensaje publicado por Marshall Billingslea, exsecretario adjunto contra el financiamiento del terrorismo del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha llamado la atención en redes sociales por su posible carácter simbólico.

Y es que Billingslea posteó en su cuenta de X un saludo de cumpleaños al general de brigada venezolano Bitner Javier Villegas Ramos, conocido por haber sido piloto personal de Maduro.

El exfuncionario estadounidense acompañó su mensaje con dos fotos del general, una en uniforme militar y otra durante lo que parece ser una reunión.

En esa misma línea, Quiñónez también contó a NTN24 que un general activo de la fuerza aérea venezolana estaría colaborando con las autoridades de Estados Unidos proporcionando información "relevante".

Este tipo de acciones, según Quiñónez, serían resultado de una creciente presión psicológica ejercida por la Casa Blanca y que, afirma, estarían teniendo un impacto incluso más efectivo que la misma presión militar directa.

VEA TAMBIÉN Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe o

La información sobre las presuntas colaboraciones se da en medio de una nueva confirmación de Trump sobre la destrucción de una cuarta embarcación aparentemente cargada con droga en el Caribe.

En el video se ve cómo un avión estadounidense persigue por varios segundos al bote y luego, en un parpadeo, le lanza un contundente ataque que lo reduce a cenizas en el que se suma a una serie de ataques de los que ya han sido fuertemente cuestionados por algunos sectores a nivel internacional.

El mandatario republicano eleva cada vez más sus esfuerzos por alejar el narcotráfico en aras de velar por la seguridad nacional y estratégica del país norteamericano, según ha indicado, al tiempo que endurece sus políticas migratorias como una de las principales banderas principales de su segundo mandato.

El régimen de Maduro, entretanto, ha anunciado el inicio de operaciones militares de cara a una posible ofensiva por parte de Estados Unidos en el territorio, llegando incluso a ordenar adiestramiento militar en los barrios.