¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Carlo Acutis fue un joven como cualquier otro, le gustaba el fútbol, los videojuegos y la computadora, pero tenía algo especial: puso a Dios en el centro de todo.

¿Se puede ser santo en medio de la vida diaria, en la escuela, con los amigos, en internet? ¿La santidad es cosa de pocos?

En Ángulo hablamos con jóvenes como él, influencers, misioneros digitales, sobre esa “autopista al cielo” que transitó el santo Carlo Acutis.