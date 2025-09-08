Carlo Acutis
¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?
La Iglesia Católica canonizó al al primer santo Milenial, Carlo Acutis, conocido también como el 'Influencer de Dios'.
Carlo Acutis fue un joven como cualquier otro, le gustaba el fútbol, los videojuegos y la computadora, pero tenía algo especial: puso a Dios en el centro de todo.
¿Se puede ser santo en medio de la vida diaria, en la escuela, con los amigos, en internet? ¿La santidad es cosa de pocos?
En Ángulo hablamos con jóvenes como él, influencers, misioneros digitales, sobre esa “autopista al cielo” que transitó el santo Carlo Acutis.