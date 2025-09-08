NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Carlo Acutis

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
La Iglesia Católica canonizó al al primer santo Milenial, Carlo Acutis, conocido también como el 'Influencer de Dios'.

Carlo Acutis fue un joven como cualquier otro, le gustaba el fútbol, los videojuegos y la computadora, pero tenía algo especial: puso a Dios en el centro de todo.

¿Se puede ser santo en medio de la vida diaria, en la escuela, con los amigos, en internet? ¿La santidad es cosa de pocos?

En Ángulo hablamos con jóvenes como él, influencers, misioneros digitales, sobre esa “autopista al cielo” que transitó el santo Carlo Acutis.

Temas relacionados:

Carlo Acutis

Iglesia Católica

Santos

Papa León XIV

