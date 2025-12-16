NTN24
Presos políticos en Venezuela

"Se trata de una política generalizada en contra de todos los sectores de la sociedad civil": analista sobre presos políticos en Venezuela

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, habló en La Tarde de NTN24 sobre la difícil situación de derechos humanos en Venezuela.

La Navidad vuelve a llegar marcada por la ausencia en Venezuela. Actualmente, hay 893 presos políticos, según Foro Penal. Sus familiares alzan la voz y hacen un llamado claro: una Navidad sin presos políticos.

A este reclamo se sumó también el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, quien instó al régimen de Nicolás Maduro a liberar de manera incondicional a todos los presos políticos, a respetar también la libertad de expresión y a poner fin a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

“Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico, incluidos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, sus familiares y cuatro adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024. También insto a las autoridades venezolanas a que protejan la libertad de expresión, garanticen un entorno seguro para los medios de comunicación y la sociedad civil, y aseguren que todas las violaciones de los derechos humanos sean investigadas y reparadas. Las desapariciones forzadas, las detenciones en régimen de comunicación y los traslados no autorizados deben terminar”, señaló.

o

Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, habló en La Tarde de NTN24 sobre la difícil situación de derechos humanos en Venezuela. “Hemos identificado al menos a 1.081 venezolanos presos por razones políticas”, señaló.

“Entre esas más de 1.000 personas, identificamos al menos a cinco adolescentes, más de 20 o al menos 20 periodistas, 12 defensores de derechos humanos, miembros de movimientos sindicales, de movimientos gremiales, militares”, agregó.

En ese sentido, señaló que “se trata de una política generalizada en contra de, lamentablemente, todos los sectores de la sociedad civil venezolana”.

A su vez, señaló que “el impacto se multiplica en todos esos familiares, estamos hablando de esposas, de madres, de hijas, de hermanos, es decir, son más de 1.000 familias las que están impactadas por la prisión política en Venezuela”.

o

“Es un sufrimiento enorme que trasciende a la reja y que impacta directamente a miles de familias venezolanas que hoy padecen la angustia de no saber dónde y cómo están sus familiares”, subrayó.

