¿Coqueteo o amabilidad?: Graban a Christian Nodal dándole una bebida en la boca a una de sus violinistas

El cantante mexicano, Christian Nodal, nuevamente es tendencia en redes sociales luego de que saliera a la luz un video en el que el oriundo de Caborca le da un trago en la boca a una colaboradora musical.

VEA TAMBIÉN Fanáticos revelan supuesto desplante de Nodal a Ángela Aguilar que nunca tuvo con Cazzu ni Belinda o

Puntualmente, en las imágenes se ve a ambos artistas sobre tarima muy risueños, hasta que Nodal le da a su violinista la bebida alcohólica.

Rápidamente la situación escaló en las plataformas digitales, debido a la "complicidad" que se ve entre los protagonistas de esta historia.

En otro video, aparentemente en la misma presentación, se puede observar a la también cantante y esposa de Nodal, Ángela Aguilar, besar y abrazar a su esposa, ante la mirada de la violinista antes mencionada.

A mediados de 2024, tras la separación de Nodal y Cazzu, el cantante anunció que estaba saliendo con Ángela Aguilar, con quien se casó pocas semanas después.

Luego de esto, Nodal y Aguilar fueron acusados de haber engañado a Cazzu mientras el intérprete de ‘Botella tras botella’ estaba en una relación con la argentina.

Aguilar, por su parte, afirmó en su momento que Cazzu estaba enterada de su romance con Nodal y "ningún corazón fue roto".

Al respecto, Cazzu aseveró, en aquel entonces: “Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Christian), que ellos vienen con una relación de muchos meses antes que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, no es así”.

Las palabras de la argentina pusieron a Ángela en 'tela de juicio', a quien muchos usuarios de las redes acusaron de ser “mentirosa” y de no “tener sororidad”.

VEA TAMBIÉN Nueva canción de despecho de Ángela Aguilar titulada 'A dos de borrarte' despierta rumores de separación de Nodal o

En contraste, y hasta la fecha, Ángela ha mencionado: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros".

De momento, según lo que se percibe, Aguilar y Nodal continúan con su relación. De hecho, hace poco, ambas celebridades han hablado de sus planes de llevar a cabo su boda religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas, México.